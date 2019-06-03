سوبر كورة
Ads
الإثنين، 03 يونيو 2019 03:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الفيوم يعقد اللقاء الاسبوعي لخدمة المواطنين

الإثنين، 03 يونيو 2019 03:08 م
محافظ الفيوم يعقد اللقاء الاسبوعي لخدمة المواطنين اللقاء الاسبوعى لمحافظ الفيومى مع المواطنين
الفيوم رباب الجالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم اللقاء الأسبوعي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة بحضور اللواء عبد القادر النورى سكرتير عام المحافظة، ووكلاء الوزارة ومسئول مجلس المدن والمصالح ومديري العموم وعدد من ممثلى الجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدني، ومقرر فرع المجلس القومي للمرأة، وفرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، للاستماع لشكاوى المواطنين وتقديم الحلول المناسبة لها .

خلال اللقاء كلف محافظ الفيوم, رئيس مجلس مدينة يوسف الصديق بفحص شكوي أهالي قرية الريان, لتضررهم من تعدي بعض المواطنين علي مسقاة المياة الخاصة بهم وإزالة التعدي , وفي نفس السياق وجه مسئولي مديرية الزراعة بالتنسيق مع مجلس مدينة الفيوم بفحص شكوي أحد المواطنين لتضرره من حدوث تعديات علي الطريق الزراعي بحي دار رماد بمدينة الفيوم.

كما كلف مسئولي التضامن الإجتماعي بتوفير المعاشات والمساعدات المادية والعينية اللازمة لبعض الحالات الإنسانية نظراً لظروفهم الإجتماعية الصعبة، ووجه بعض الجمعيات الأهلية بدراسة عمل مشروعات صغيرة لبعض الحالات.

كما كلف وكيل وزارة  الصحة بتوفير العلاج اللازم لبعض الحالات المرضية, واصدر توجيهاته لرئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي بحل مشكلة انقطاع المياه بقرى ابهيت الحجر والتوفيقية بسنورس , وعزبة مجلي حنا بمركز اطسا, وعلي الفور كلف رئيس مجلس مدينة سنورس بتوفير سيارات مياه شرب نقية  تيسيرا للمواطنين لحين الانتهاء من حل المشكلة.

 


الفيوم

محافظ الفيوم

لقاءات خدمة المواطنين

مديرية الصحة بالفيوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لمصر لـ44.27 مليار دولار فى نهاية مايو

البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لمصر لـ44.27 مليار دولار فى نهاية مايو

التعليم: لأول مرة.. توقيع طلاب الثانوية العامة فى كشوف قبل أداء الامتحان

التعليم: لأول مرة.. توقيع طلاب الثانوية العامة فى كشوف قبل أداء الامتحان

إعلان نتيجة الامتحانات الإلكترونية لطلاب "أولى ثانوى" بعد عيد الفطر

إعلان نتيجة الامتحانات الإلكترونية لطلاب "أولى ثانوى" بعد عيد الفطر

هلال شوال ولد بسماء القاهرة والحسابات تؤكد: غدا أول أيام عيد الفطر المبارك

هلال شوال ولد بسماء القاهرة والحسابات تؤكد: غدا أول أيام عيد الفطر المبارك

س و ج.. هل يمنح لاعبو المنتخب شارة قيادة الفراعنة لمحمد صلاح؟

س و ج.. هل يمنح لاعبو المنتخب شارة قيادة الفراعنة لمحمد صلاح؟

فيديو.. أطباق مصنوعة من البطاطا والقمح قابلة للأكل كحل لمشكلة البلاستيك

فيديو.. أطباق مصنوعة من البطاطا والقمح قابلة للأكل كحل لمشكلة البلاستيك

أسئلة الأسبوع الأول لامتحانات الثانوية وصلت المحافظات عدا القاهرة والجيزة

أسئلة الأسبوع الأول لامتحانات الثانوية وصلت المحافظات عدا القاهرة والجيزة

تقوية البث الأرضى استعدادا لنقل أمم أفريقيا.. وتايم سبورت تنقل البطولة بجودة عالية

تقوية البث الأرضى استعدادا لنقل أمم أفريقيا.. وتايم سبورت تنقل البطولة بجودة عالية

حصاد الرياضة المصرية 2019 فى شهر رمضان.. الزمالك يتوج بالبطولة الكونفدرالية لأول مرة فى تاريخه.. إقالة السويسرى كريستيان جروس وتعيين خالد جلال.. هبوط النجوم والداخلية للقسم الثانى.. وسبورتنج بطلا لسوبر اليد

حصاد الرياضة المصرية 2019 فى شهر رمضان.. الزمالك يتوج بالبطولة الكونفدرالية لأول مرة فى تاريخه.. إقالة السويسرى كريستيان جروس وتعيين خالد جلال.. هبوط النجوم والداخلية للقسم الثانى.. وسبورتنج بطلا لسوبر اليد

دراسة: المثليون جنسيا يميلون للكشف عن ميولهم على الإنترنت قبل مواجهة أسرهم

دراسة: المثليون جنسيا يميلون للكشف عن ميولهم على الإنترنت قبل مواجهة أسرهم

هل أصبحت جبال الهيمالايا مقبرة للمتسلقين؟.. ارتفاع عدد الضحايا لـ11 هذا الموسم آخرهم الأمريكى "كريستوفر كوليش" وفقدان أكثر من 13 مغامرا.. قلة الخبرة وطوابير الزحام السبب.. وجثث كثيرة فى طريق الصعود للقمة

هل أصبحت جبال الهيمالايا مقبرة للمتسلقين؟.. ارتفاع عدد الضحايا لـ11 هذا الموسم آخرهم الأمريكى "كريستوفر كوليش" وفقدان أكثر من 13 مغامرا.. قلة الخبرة وطوابير الزحام السبب.. وجثث كثيرة فى طريق الصعود للقمة

سوبر كورة.. تمتع بمشاهدة أجمل 50 هدفا فى دوري أبطال أوروبا 2019

سوبر كورة.. تمتع بمشاهدة أجمل 50 هدفا فى دوري أبطال أوروبا 2019

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة