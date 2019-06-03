محافظ الفيوم يعقد اللقاء الاسبوعي لخدمة المواطنين

الفيوم رباب الجالي

عقد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم اللقاء الأسبوعي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة بحضور اللواء عبد القادر النورى سكرتير عام المحافظة، ووكلاء الوزارة ومسئول مجلس المدن والمصالح ومديري العموم وعدد من ممثلى الجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدني، ومقرر فرع المجلس القومي للمرأة، وفرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، للاستماع لشكاوى المواطنين وتقديم الحلول المناسبة لها .



خلال اللقاء كلف محافظ الفيوم, رئيس مجلس مدينة يوسف الصديق بفحص شكوي أهالي قرية الريان, لتضررهم من تعدي بعض المواطنين علي مسقاة المياة الخاصة بهم وإزالة التعدي , وفي نفس السياق وجه مسئولي مديرية الزراعة بالتنسيق مع مجلس مدينة الفيوم بفحص شكوي أحد المواطنين لتضرره من حدوث تعديات علي الطريق الزراعي بحي دار رماد بمدينة الفيوم.



كما كلف مسئولي التضامن الإجتماعي بتوفير المعاشات والمساعدات المادية والعينية اللازمة لبعض الحالات الإنسانية نظراً لظروفهم الإجتماعية الصعبة، ووجه بعض الجمعيات الأهلية بدراسة عمل مشروعات صغيرة لبعض الحالات.



كما كلف وكيل وزارة الصحة بتوفير العلاج اللازم لبعض الحالات المرضية, واصدر توجيهاته لرئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي بحل مشكلة انقطاع المياه بقرى ابهيت الحجر والتوفيقية بسنورس , وعزبة مجلي حنا بمركز اطسا, وعلي الفور كلف رئيس مجلس مدينة سنورس بتوفير سيارات مياه شرب نقية تيسيرا للمواطنين لحين الانتهاء من حل المشكلة.



