فقدان طائرة تابعة لسلاح الجو الهندى بالقرب من الحدود الصينية

نيودلهى(أ ش أ)

أعلنت السلطات الهندية فقدان طائرة تابعة لسلاح الجو الهندى بالقرب من الحدود مع الصين، وعلى متنها 13 عسكريا.

وذكرت قناة "أنديا تى فى" الهندية اليوم الاثنين، أن الطائرة من طراز "ايه أن-32" تأخرت أكثر من ساعتين عن موعد وصولها إلى منطقة أروناتشال براديش، وكان آخر اتصال بها قد جرى في تمام الساعة الواحد ظهرا بالتوقيت المحلي بعد إقلاعها من قاعدة جورهات الجوية بنحو 35 دقيقة.

وقد دفع سلاح الجو الهندى بطائرة مقاتلة من طراز "سوخوى-30" وطائرة من طراز "سى-130" فى مهمة بحث عن الطائرة المفقودة.