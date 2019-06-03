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غسيل الشوارع و الأرصفة بالإسكندرية استعدادًا لاستقبال عيد الفطر

الإثنين، 03 يونيو 2019 01:20 م
غسيل الشوارع و الأرصفة بالإسكندرية استعدادًا لاستقبال عيد الفطر غسيل الارصفة بالاسكندرية
الاسكندرية جاكلين منير

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تستعد شوارع الاسكندرية  لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث  كلفت المهندسة سحر شعبان رئيس حي الجمرك جميع الإدارات المعنية بالحي بالعمل على متابعة أعمال النظافة وتجميل الشوارع والحدائق.

و قامت وحدة التدخل السريع بالحي صباح اليوم الأثنين بمتابعة أعمال النظافة بنطاق الحي بالإضافة إلى أعمال غسيل الشوارع والأرصفة بالإضافة إلى ري الأشجار والزراعات وغسيلها بطريق الكورنيش.

وأكد الحى على استمرار  أعمال متابعة النظافة على مدار اليوم بنطاق الحي إستعدادًا لاستقبال الزائرين والسائحين خلال أيام عيد الفطر المبارك خاصة و ان حى الجمرك يقع فى نطاقه مسجد المرسى ابو العباس و قلعة قايتباى و التى تستقبل الاف الزائرين سنويا

من جهه اخرى واصلت الاحياء  الإهتمام بأعمال النظافة ورفع الكفاءة للإرتقاء بالمظهر العام

حيث قام حى  المنتزه ثان وتحت إشراف العميد خالد كشك رئيس الحي ، ومصطفى عبد السلام سكرتير عام الحي ، بأعمال تجريف ورفع تراكمات الأتربة والقمامة والمخلفات بكلا من شارع 30 وشارع النبوي المهندس ، إلى جانب القيام بطلاء بردورات الأرصفة بشارع ملك حفني السياحي أمام المعمورة الشاطئ .

وأكد حى المنتزة أن  الأعمال قائمة والمتابعة مستمرة إستعدادا لإستقبال عيد الفطر المبارك ، وللإرتقاء بالمظهر العام للشوارع والميادين بنطاق الحي .

غسيل الارصفة بالاسكندرية (2)
غسيل الارصفة بالاسكندرية

 

 


الاسكندرية

النظافة

حى المنتزة

عيد الفطر

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