ضبط 26 متهما هاربا وتحرير 18134 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو عوض

واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها المكثفة لمواجهة وضبط الخارجين عن القانون، بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وأسفرت حملة أمنية مكبرة خلال 24 ساعة عن ضبط 26 متهما مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا مختلفة، 3 هاربين من تنفيذ حكم المراقبة.

ونجحت الأجهزة الأمنية فن ضبط تشكيلين عصابيين ضما 9 متهمين، ارتكبوا 17، حادث سرقة متنوع، وضبط 4 متهمين لممارستهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، وضبط (238) دراجة نارية مخالفة، وضبط17 دراجة نارية، مبلغ بسرقتها.

كما تم تحرير 18134 مخالفة مرورية متنوعة، 635 مخالفة مرافق متنوعة، 23 قضية بيئة، وفحص 64 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 3 منهم، وضبط 20 قضية مصنفات متنوعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.