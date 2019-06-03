صور.. تطهير ترعة الحسينية بالشرقية من الحشائش

كتبت أسماء نصار

أكد المهندس ياسر فرج مدير هندسة رى شمال الصالحية، أنه يتم تنفيذ أعمال التطهيرات ونزع حشائش ميكانيكى بترعة الحسينية بمحافظة الشرقية، وذلك فى تنفيذاً لحالة الطوارئ القصوى التى أعلنتها الوزارة طول موسم أقصى الاحتياجات لتسهيل وصول المياه إلى كافة المنتفعين، ومنع وجود أى حشائش فى المجارى المائية قد تعيق سريان وصول المياه إلى المزارعين.

يشار إلى أنه تم تكليف رؤساء الهيئات والمصالح والقطاعات بالوزارة بالمتابعة المستمرة لإدارة المياه والمرور بشكل مستمر على شبكة الترع والمصارف وتطهيرها وإزالة الحشائش المائية، وكذلك متابعة حالة الجسور والمعدات ومحطات الطلمبات والتأكد من جاهزيتها، والإجراءات التى تم اتخاذها للحفاظ على مواردنا المائية من الهدر والاستخدامات الجائرة غير المخصصة ضمن خطط الوزارة للحفاظ عليها.

وكانت وزارة الرى قد أعلنت حالة الطوارئ القصوى بين أجهزة وقطاعات الوزارة والمديريات استعداداً لموسم الزراعات الصيفية، وعلى رأسها محصول الأرز، حيث تم إعداد برامج توزيع وإدارة المياه لكافة المناطق والترع بالجمهورية لضمان وصول المياه بالكمية المناسبة وفى التوقيت المناسب دون هدر أو عجز، وهو ما يسهم فى تحسين حالة الرى بمناطق الجمهورية وانخفاض أعداد الشكاوى.