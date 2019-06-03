سوبر كورة
Ads
الإثنين، 03 يونيو 2019 11:49 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية تقارير مصرية

صور.. تطهير ترعة الحسينية بالشرقية من الحشائش

الإثنين، 03 يونيو 2019 09:34 م
صور.. تطهير ترعة الحسينية بالشرقية من الحشائش تطهير ترعة الحسينية بالشرقية من الحشائش
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد المهندس ياسر فرج مدير هندسة رى شمال الصالحية، أنه يتم تنفيذ أعمال التطهيرات ونزع حشائش ميكانيكى بترعة الحسينية بمحافظة الشرقية، وذلك فى تنفيذاً لحالة الطوارئ القصوى التى أعلنتها الوزارة طول موسم أقصى الاحتياجات لتسهيل وصول المياه إلى كافة المنتفعين، ومنع وجود أى حشائش فى المجارى المائية قد تعيق سريان وصول المياه إلى المزارعين.

يشار إلى أنه تم تكليف رؤساء الهيئات والمصالح والقطاعات بالوزارة بالمتابعة المستمرة لإدارة المياه والمرور بشكل مستمر على شبكة الترع والمصارف وتطهيرها وإزالة الحشائش المائية، وكذلك متابعة حالة الجسور والمعدات ومحطات الطلمبات والتأكد من جاهزيتها، والإجراءات التى تم اتخاذها للحفاظ على مواردنا المائية من الهدر والاستخدامات الجائرة غير المخصصة ضمن خطط الوزارة للحفاظ عليها.

وكانت وزارة الرى قد أعلنت حالة الطوارئ القصوى بين أجهزة وقطاعات الوزارة والمديريات استعداداً لموسم الزراعات الصيفية، وعلى رأسها محصول الأرز، حيث تم إعداد برامج توزيع وإدارة المياه لكافة المناطق والترع بالجمهورية لضمان وصول المياه بالكمية المناسبة وفى التوقيت المناسب دون هدر أو عجز، وهو ما يسهم فى تحسين حالة الرى بمناطق الجمهورية وانخفاض أعداد الشكاوى.

 

 

1D4632B9-6F4D-45E7-93F0-1D54C3CC1D37
 
7B26D5BD-21F4-4019-87B8-8DF7159ADD44
 
7D475FF9-A6F4-4FFC-8645-9633D0F8C7D7
 
449E468A-E30E-4F75-897D-E1BAD8B9B7E6
 
5357E807-27FC-4A09-956D-46AAB52ACDD4
 
84466C46-5942-4162-8DED-5F749AE93C7F
 
E6E819A6-14DB-40DD-B4C9-BAB2B0C99743
 
FEA4350B-52A2-4218-992F-28651C8FC264
 

ترعة الحسينية

الشرقية

المياه

تطهير الترع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بالصور..3 رجال انضموا لصفوف الدفاع عن حقوق المرأة .. تعرف عليهم

بالصور..3 رجال انضموا لصفوف الدفاع عن حقوق المرأة .. تعرف عليهم

القهر المسكوت عنه.. 12% من ستات مصر يتعرضن للعنف على يد شريك الحياة

القهر المسكوت عنه.. 12% من ستات مصر يتعرضن للعنف على يد شريك الحياة

عزيزى الأب.. ما لا تعرفه عن أزمات نفسية يعيشها طفل "شاف أمه بتضّرب"

عزيزى الأب.. ما لا تعرفه عن أزمات نفسية يعيشها طفل "شاف أمه بتضّرب"

الحكاية فى صور.. شاهد فوتوسيشن تعكس معاناة القهر فى حياة المرأة المصرية

الحكاية فى صور.. شاهد فوتوسيشن تعكس معاناة القهر فى حياة المرأة المصرية

"الشارع كان أمان".. ألبسى فستان قديم وانضمى لثورة الفساتين يوم 8 ديسمبر

"الشارع كان أمان".. ألبسى فستان قديم وانضمى لثورة الفساتين يوم 8 ديسمبر

"لو عايشة مع شخص مدمن"..5 نصائح لتحمى نفسك من العنف

"لو عايشة مع شخص مدمن"..5 نصائح لتحمى نفسك من العنف

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة