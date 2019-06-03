صور.. الانتهاء من تطوير المدخل البحرى لاستاد القاهرة استعدادًا لأمم أفريقيا

أعلن المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، انتهاء أعمال تطوير وتجميل مدخل استاد القاهرة الدولى "المدخل البحرى"، وذلك ضمن تجهيزات المحافظة لاستقبال بطولة كأس الأمم الأفريقية

وأوضح صابر، لـ"اليوم السابع"، أن أعمال التطوير شملت إنشاء حديقة بمدخل الإستاد وتثبيت 26 سارى لحمل أعلام الدول المشاركة فى البطولة، كما تم تثبيت وحدات مياه عمومية ووحدة للمشروبات بمداخل الاستاد.

وأشار نائب محافظ القاهرة، إلى أنه تم رصف الشوارع المحيطة بالاستاد مرة أخرى، بالإضافة الى دهان العقارات بمحيط الاستاد وتم التركيز على المبانى بشارع مدخل الاستاد، بتوجيهات من محافظ القاهرة.