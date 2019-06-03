صرف القاهرة تواجه سرقة أغطية البلاعات بتصنيعها من الخرسانة المسلحة..صور

كتب سيد الخلفاوى

أكد المهندس عادل حسن رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى بالقاهرة، أن الشركة تواجه مشكلة سرقة أغطية البلاعات المصنعة من الزهر، باستبدالها بأخرى مصنعة من الخرسانة المسلحة، والتى تصنعها الشركة.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى بالقاهرة، لـ"اليوم السابع"، أن ظاهرة سرقة أغطية بلاعات الصرف الصحى هى ظاهرة خطية تهدد حياه المارة وانتشرت فى المناطق الشعبية والراقية على حد سواء ولابد من مواجهتها بالتعاون مع الشرطة وشن حملات من قبل الشرطة على تجار الخردة.

وأشار المهندس عادل حسن، أن مشكلة سرقة الأغطية بعيدا عن التكلفة المالية تسبب العديد من المشكلات للصحة العامة وتعريض مرفق عام والمواطنين وممتلكاتهم للخطر وتعد سرقة مال عام والجريمة أكبر من كونها سرقة عادية، مطالبا المواطنين بالحفاظ على شبكات الصرف الصحى كمرفق عام يستفيد منه الجميع، والإبلاغ عن أى حالات سرقة.















