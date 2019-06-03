صحتك فى وصفة.. النعناع وعصير الخرشوف لعلاج الانتفاخ وغازات البطن

كتبت فاطمة خليل

الانتفاخ وغازات البطن من المشاكل الصحية الشائعة ويمكنك علاجها في المنزل بالعلاجات الطبيعية التى تعطيك الراحة وتخفف ألم البطن وتعالج الانتفاخ، من خلال "صحتك فى وصفة" نتعرف على كيفية استخدام النعناع وأوراق الخرشوف لعلاج الانتفاخ وغازات البطن، بحسب موقع RD.



شاى النعناع

شاى النعناع لعلاج الانتفاخ



النعناع من الأعشاب الشهيرة لتخفيف مشاكل الجهاز الهضمي لأنه يحتوي على المكونات النشطة مثل: المنثول والتي لها خصائص مضادة للتشنج وتحسن الهضم.

يحفز النعناع أيضاً إفراز العصارات المعدية والصفراء للمساعدة في طرد الغازات، مما يجعله طريقة مثالية للتغلب على الانتفاخ السريع. حتى وجدت إحدى الدراسات في المجلة البريطانية الطبية أن زيت النعناع كان أكثر فاعلية في علاج القولون العصبي من الأدوية المضادة للتشنج والنظام الغذائي الغني بالألياف.



الخرشوف

عصير أوراق الخرشوف



إذا كنت منتفخًا لأنك تعاني من القولون العصبي، فقد أثبتت الدراسات أن خلاصة أوراق الخرشوف علاج طبيعي فعال للانتفاخ، لأنها تحفز إطلاق الصفراء من المرارة،هذا يساعد على تحطيم الدهون من الطعام ، والتي يمكن أن تساعد في التغلب على الانتفاخ الذي يحدث من الإفراط في تناول الطعام.

ووجدت دراسة ألمانية أجريت على 203 أشخاص أنها قللت من انتفاخ البطن بنسبة 70 % وألم في البطن بنسبة 70 %، ووجدت دراسة أخرى أجريت في المملكة المتحدة عام 2004 أن مرضى القولون العصبي تقلصت لديهم أعراض الانتفاخ بنسبة 41 % بعد شهرين من تناول مستخلص أوراق الخرشوف.