سوبر كورة
Ads
الإثنين، 03 يونيو 2019 09:15 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

رادارات بالطرق المؤدية للإقليمى لمنع السرعات والحد من الحوادث

الإثنين، 03 يونيو 2019 08:44 ص
رادارات بالطرق المؤدية للإقليمى لمنع السرعات والحد من الحوادث حملة مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عززت اﻹدارة العامة للمرور، من تواجد سيارات الإغاثة بالطرق المؤدية للإقليمى، لمتابعة سير النقل مع تأمين الطريق بمراقبة جميع قطاعاته بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة عليه، مع تكثيف انتشار الحملات المتحركة من الرادار لمنع السرعات الزائدة إلى جانب التنسيق مع مختلف مديريات الأمن لنشر أقوال أمنية لملاحظة الحالة وتحقيق الانضباط على امتداد الطريق.
 
كما يشهد الطريق الدائرى تعزيزاً للخدمات الأمنية والمرورية، لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بحظر سير سيارات النقل عليه خلال فترات الحظر، حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مخالفى القرار بكل حزم، وتهيب إدارة المرور بقائدى السيارات الالتزام بتوقيتات الحظر المقررة وبقواعد وآداب المرور وإرشادات إرتياد الطرق.

حملات مرورية بالاقليمى

قرار مجلس الوزراء

حظر سير النقل

تخصيص رادارات بالاقليمى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. اضبط مخالفة.. الحمير تعرقل حركة مرور السيارات ببورفؤاد

الإثنين، 03 يونيو 2019 04:30 ص

فيديو ..الاستعانة بمجندين من حملة المؤهلات العليا لتنظيم حركة المرور

الأحد، 02 يونيو 2019 05:27 م

أوناش المرور ترفع حطام حادث تصادم سيارتين أعلى طريق السويس الصحراوى

الأحد، 02 يونيو 2019 10:27 ص

المرور يضبط 3870 مخالفة مرورية بمحاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة

الأحد، 02 يونيو 2019 10:26 ص

رادار المرور يضبط 1856 لسيارات تسير بسرعات جنونية بالطرق العامة

الأحد، 02 يونيو 2019 10:05 ص

إشارة مرور.. تعرف على محاذير القيادة حال وجود أطفال داخل سياراتك

الأحد، 02 يونيو 2019 09:57 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
العالم هذا الصباح.. أكثر من 2.5 مليون مسلم أدوا ليلة ختام القرآن فى المسجد الحرام.. ترامب وزوجته يسافران إلى لندن.. المئات يحتفلون بالتراشق بالطماطم فى "سوتامارشان" بكولومبيا.. زلزال 6.2 درجة يضرب جزيرة سومطرة

العالم هذا الصباح.. أكثر من 2.5 مليون مسلم أدوا ليلة ختام القرآن فى المسجد الحرام.. ترامب وزوجته يسافران إلى لندن.. المئات يحتفلون بالتراشق بالطماطم فى "سوتامارشان" بكولومبيا.. زلزال 6.2 درجة يضرب جزيرة سومطرة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 3 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 3 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

برقم الجلوس.. اعرف نتائج الشهادة الإعدادية 2019

برقم الجلوس.. اعرف نتائج الشهادة الإعدادية 2019

أنواع دايت تنقض الوزن ويمكن اتباعها على المدى الطويل

أنواع دايت تنقض الوزن ويمكن اتباعها على المدى الطويل

حرب توماتينا.. المئات يحتفلون بالتراشق بالطماطم فى "سوتامارشان" بكولومبيا

حرب توماتينا.. المئات يحتفلون بالتراشق بالطماطم فى "سوتامارشان" بكولومبيا

شاهد.. كيف تغيرت كرة القدم في آخر 10 نهائيات من دوري أبطال أوروبا

شاهد.. كيف تغيرت كرة القدم في آخر 10 نهائيات من دوري أبطال أوروبا

الأرصاد: طقس اليوم حار على الوجه البحرى ..والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: طقس اليوم حار على الوجه البحرى ..والعظمى بالقاهرة 37 درجة

شاهد.. جنيفر لوبيز تودع خطيبها أليكس رودريجيز بالقبلات الحارة

شاهد.. جنيفر لوبيز تودع خطيبها أليكس رودريجيز بالقبلات الحارة

أيهما أفضل للاستثمار الذهب أم الدولار؟

أيهما أفضل للاستثمار الذهب أم الدولار؟

عشان بشرتك تبقى نضرة فى العيد.. تعرفى عل فوائد فيتامين "E"

عشان بشرتك تبقى نضرة فى العيد.. تعرفى عل فوائد فيتامين "E"

إزاى تخسى بعد رمضان؟.. اعرفى النصائح

إزاى تخسى بعد رمضان؟.. اعرفى النصائح

تعرف على الإجراءات الوقائية من داء الكلب بعد التعرض للعض × 5 معلومات

تعرف على الإجراءات الوقائية من داء الكلب بعد التعرض للعض × 5 معلومات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة