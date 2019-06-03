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دراسة اقتصادية: الحرب التجارية بين أمريكا والصين تسبب ركودا عالميا خلال عام

الإثنين، 03 يونيو 2019 01:00 ص
دراسة اقتصادية: الحرب التجارية بين أمريكا والصين تسبب ركودا عالميا خلال عام ترامب
واشنطن أ ش أ

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حذرت دراسة اقتصادية من أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين قد تتسبب فى حالة ركود للاقتصاد العالمى فى غضون أقل من عام.

 

وأشارت الدراسة، التى نشرتها مؤسسة (مورجان ستانلى) المصرفية العملاقة، أمس الأحد، إلى أن المستثمرين يرون الخلاف التجارى بين البلدين، اللذين يمثلان أكبر اقتصادين فى العالم، قد يؤثر على توقعات الاقتصاد الكلى العالمى.

 

ولفتت إلى أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب رفع فى الشهر الماضى الرسوم الجمركية على ما قيمته 200 مليار دولار من البضائع الصينية من 10% إلى 25%، كما هدد مسئولون أمريكيون بفرض رسوم على سلع تُقدر بـ300 مليار دولار ضمن باقى الواردات الصينية.

 

وقال كبير الاقتصاديين فى المؤسسة تشيتان أهيا إن نتيجة الحرب التجارية ليست يقينية فى الوقت الراهن، لكنه حذر من أنه لو مضت الولايات المتحدة قدما فى تطبيق مستوى الرسوم الجمركية عند 25% على باقى الواردات الصينية، قد يشهد العالم ركودا اقتصاديا فى غضون تسعة أشهر.

 


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امريكا

الصين

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