خط ساخن بالإنجليزية والفرنسية و41 سيارة إسعاف و11 فريقا طبيا لتأمين أمم أفريقيا

كتب وليد عبد السلام

وضعت الحكومة خطة تأمين طبى شامل، طبقًا للمعايير الطبية للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف"، لجميع الاستادات والملاعب التى ستقام بها بطولة كأس الأمم الأفريقية فى مصر، خلال الفترة من 21 يونيو الجارى إلى 19 يوليو المقبل.

ويجرى تجهيز عيادتين ميدانيتين باستاد القاهرة الدولى مجهزتين بجميع أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية، فضلًا عن وجود فريق طبى بكل عيادة على أعلى مستوى، وعقد غرفة طوارئ على مدار الساعة طوال فترة البطولة.

وسيتم تأمين مباراة الافتتاح بـ41 سيارة إسعاف مجهزة ومتمركزة داخل وخارج محيط الاستاد، كما سيتم تأمين المشجعين طبيًا من خلال نشر 11 فريقًا طبيًا وسط مدرجات المشجعين، حيث يتكون كل فريق من ثلاثة "أخصائين خدمات إسعافية" لسرعة التدخل فى حال حدوث أى حالة مرضية.

وتم وضع خطة وقائية تتضمن رفع درجة الاستعداد فى جميع منافذ الحجر الصحى بجميع المطارات والموانئ إلى الدرجة القصوى لاستقبال وفود ومشجعى الـ24 دولة أفريقية المشاركة فى البطولة، وتوفير كافة التطعيمات الخاصة بكل دولة على أن يتم أخذ عينات دورية من المياه والغذاء بفنادق المشجعين والوفود المشاركة بالبطولة للتاكد من سلامتها، كما سيتم رش الحدائق بفنادق الضيوف للتخلص من ناقلات الأمراض بصفة دورية وطبقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية.

تم تخصيص الخط الساخن رقم "998" لجميع الضيوف المشاركين للاستفسار والإجابة عن كافة الأمور المتعلقة بالخدمات الصحية التى تقدمها مصر لضيوفها وذلك باللغتين الإنجليزية والفرنسية، بالإضافة إلى الرقم "123" باللغة العربية.

وفى إطار دور مصر الريادى وتزامنًا مع ترؤس مصر للاتحاد الأفريقى فى دورته الحالية، فسوف يتم تخصيص منافذ بجميع الاستادات المقامة عليها البطولة لمسح جميع الوفود والمشجعين من الدول الأفريقية المشاركة، وذلك من فيروس "سي" والأمراض غير السارية مجانًا، على أن يتم إعطاؤهم كارت مثيل الكارت الذى يحصل عليه المواطن المصرى فى مبادرة "100 مليون صحة"، والذى يتضمن نتائج الفحص، ولكن سيكون باللغات الإنجليزية والفرنسية والعربية، فضلًا عن توزيع مطويات تتضمن نصائح وإرشادات صحية توعوية للوقاية من الأمراض واتباع الأسلوب الأمثل للحياة الصحية السليمة.

وسيتم استغلال هذا الحدث الرياضى المهم لوضع منافذ للتوعية بأضرار التدخين وتقديم النصائح والإرشادات للإقلاع عنه، كما أنه سيتم توزيع هداية تذكارية للمشجعين غير المدخنين أو المقلعين عن هذه العادة السيئة، تحفيزًا لهم.

كما تم مراجعة خطة الإخلاء لاستاد القاهرة وجميع الملاعب التى ستقام عليها البطولة،طبقًا لمعايير الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف"، كما أن مصر حريصة على تحقيق أفضل تنظيم ممكن بما يليق باسم مصر، مؤكدةً أن الدولة المصرية ترحب بنقل خبراتها سواء فى التنظيم، أوالتأمين الطبى، لجميع الدول الأفريقية، انطلاقًا من دورها الريادى فى القارة الأفريقية.