سوبر كورة
Ads
الإثنين، 03 يونيو 2019 02:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

جوايدو: حكومة مادورو ستنتهى فى عام 2019

الإثنين، 03 يونيو 2019 01:16 م
جوايدو: حكومة مادورو ستنتهى فى عام 2019 جوايدو
كتبت فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال زعيم المعارضة خوان جوايدو فى بيان صادر عن الجمعية الوطنية: "لقد كان 20 عاما كافيا" دون أن يذكر نيكولاس مادورو مباشرة.

 

ووفقا لصحيفة "فاو" الفنزويلية فإن جوايدو أكد أن حكومة نيكولاس مادورو ستنتهى فى عام 2019، مؤكدا أن المعارضة ستبقى فى الشوارع بعد أيام من المحادثات الأخيرة فى النرويج التى انتهت دون اتفاقات.

 

وقال جوايدو: "لم يبدأ هذا فى عام 2019، لكنه سينتهى فى عام 2019"، دع النظام يقرر ما إذا كانوا سيغادرون للأبد أو إذا كانوا يخرجون ..كانت 20 عامًا كافية".

 

وأصر جوايدو على أنه يحتفظ بكل الخيارات المطروحة على الطاولة استجابة للأزمة الاقتصادية والإنسانية التى تؤثر على بلد أمريكا الجنوبية والذى ضغط على هجرة ملايين الفنزويليين والبلدان المجاورة المتضررة.

 

وقالت النرويج، الوسيط بين مبعوثى الحكومة ومعارضة فنزويلا، فى الأسبوع الماضى أن هناك "رغبة" فى البحث عن حل للأزمة السياسية الحالية، بعد جولة ثانية من المحادثات.

 

وكان جوايدو استند إلى مواد من الدستور لإعلان نفسه رئيسا مسئولا عن اعتبار الرئيس الفنزويلى غير شرعى، ولكن مادورو يصف جوايدو بأنه "دمية " تسعى بدعم الولايات المتحدة إلى إبعاده عن السلطة.

 

واندلعت الأزمة السياسية فى 30 أبريل، عندما دعا جوايدو، إلى جانب بعض العسكريين والمعارضين والمتظاهرين، القوات المسلحة إلى تجاهل مادورو، الذى يعتبره منتقدوه غير شرعى فى منصبه لأنه أعيد انتخابه فى الانتخابات المشكوك فيها.

 


فنزويلا

ازمة فنزويلا

خوان جوايدو

نيكولاس مادورو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جوايدو: عقوبات ترامب أضعفت شبكة التجسس الكوبية فى بلدنا

الجمعة، 31 مايو 2019 01:05 م

جوايدو: 7 مليون فنزويلى معرضون لخطر الموت

الأربعاء، 29 مايو 2019 01:20 م

مادورو يتهم المعارض جوايدو بسرقة أموال مصفاة سيتجو الحكومية

الخميس، 23 مايو 2019 07:21 ص

استطلاع رأى :الفنزويليين يرغبون فى ترك "مادورو " للسلطة .. وانخافض شعبية زعيم المعارضة "جوايدو " .. و الأمم المتحدة : 3.7 مليون شخص هاجروا البلاد بسبب الأزمة الإقتصادية وتدهور الظروف المعيشية

الأربعاء، 22 مايو 2019 03:00 ص

المدعى العام لفنزويلا: لم يتم اعتقال جوايدو حتى الآن

الإثنين، 20 مايو 2019 05:51 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هل أصبحت جبال الهيمالايا مقبرة للمتسلقين؟.. ارتفاع عدد الضحايا لـ11 هذا الموسم آخرهم الأمريكى "كريستوفر كوليش" وفقدان أكثر من 13 مغامرا.. قلة الخبرة وطوابير الزحام السبب.. وجثث كثيرة فى طريق الصعود للقمة

هل أصبحت جبال الهيمالايا مقبرة للمتسلقين؟.. ارتفاع عدد الضحايا لـ11 هذا الموسم آخرهم الأمريكى "كريستوفر كوليش" وفقدان أكثر من 13 مغامرا.. قلة الخبرة وطوابير الزحام السبب.. وجثث كثيرة فى طريق الصعود للقمة

سوبر كورة.. تمتع بمشاهدة أجمل 50 هدفا فى دوري أبطال أوروبا 2019

سوبر كورة.. تمتع بمشاهدة أجمل 50 هدفا فى دوري أبطال أوروبا 2019

موقع إسبانى يروج لزيارة مصر: فريدة ومثالية للاستمتاع..والكشرى طبق نموذجى

موقع إسبانى يروج لزيارة مصر: فريدة ومثالية للاستمتاع..والكشرى طبق نموذجى

المترو يرفع حالة الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر واستمرار العمل بمواعيد رمضان

المترو يرفع حالة الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر واستمرار العمل بمواعيد رمضان

مش عارف يوقفها.. اصطدام باخرة سياحية بمركب ورصيف ميناء فينسيا.. فيديو

مش عارف يوقفها.. اصطدام باخرة سياحية بمركب ورصيف ميناء فينسيا.. فيديو

شعبة المخابز تعلن انتظام العمل لإنتاج الخبز المدعم خلال أيام عيد الفطر

شعبة المخابز تعلن انتظام العمل لإنتاج الخبز المدعم خلال أيام عيد الفطر

شاهد فى دقيقة.. كواليس رؤية هلال شوال وموعد عيد الفطر المبارك فلكيا

شاهد فى دقيقة.. كواليس رؤية هلال شوال وموعد عيد الفطر المبارك فلكيا

مصر تؤكد على أهمية التزام كافة الأطراف السودانية بالهدوء وضبط النفس

مصر تؤكد على أهمية التزام كافة الأطراف السودانية بالهدوء وضبط النفس

حلم الكرة الذهبية يداعب محمد صلاح.. دورى أبطال أوروبا يمنح نجم ليفربول الأفضلية أمام رونالدو وليونيل ميسي.. أمم أفريقيا بوابة الفرعون للتتويج بالجائزة.. وفان ديك أبرز المرشحين لمنافسة الفيرارى

حلم الكرة الذهبية يداعب محمد صلاح.. دورى أبطال أوروبا يمنح نجم ليفربول الأفضلية أمام رونالدو وليونيل ميسي.. أمم أفريقيا بوابة الفرعون للتتويج بالجائزة.. وفان ديك أبرز المرشحين لمنافسة الفيرارى

تعرف على موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2019 بمحافظات ومدن الجمهورية

تعرف على موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2019 بمحافظات ومدن الجمهورية

رئيس الوداد: الكاف عرض علينا إكمال لقاء الترجى مقابل التتويج بالنسخة القادمة

رئيس الوداد: الكاف عرض علينا إكمال لقاء الترجى مقابل التتويج بالنسخة القادمة

طقس العيد لطيف شمالا مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35

طقس العيد لطيف شمالا مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة