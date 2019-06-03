سوبر كورة
Ads
الإثنين، 03 يونيو 2019 09:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

جبروت حرامى.. أغرق جهاز تسجيل الكاميرات بعدما سرق شقة بالهرم

الإثنين، 03 يونيو 2019 09:00 ص
جبروت حرامى.. أغرق جهاز تسجيل الكاميرات بعدما سرق شقة بالهرم كاميرات مراقبة_ أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، عن حيلة لص لتعطيل جهاز التسجيل الخاص بكاميرات المراقبة، عقب سرقته مشغولات ذهبية من شقة بمنطقة الهرم، حيث لجأ المتهم إلى إغراق الجهاز بالمياه، ومحاولته تحطيمه، إلا أن محاولاته باءت بالفشل.

وأضاف المصدر، أن رجال المباحث فحصوا جهاز التسجيل "دى فى أر"، وتبين تسجيله مشهد سرقة المتهم للشقة، واستند رجال المباحث إل مقطع الفيديو، لفحص المسجلين خطر، والمتهمين السابق تورطهم فى قضايا سرقة مساكن، لكشف هوية اللص، مرتكب السرقة.

وعاين خبراء الأدلة الجنائية الشقة التى شهدت السرقة، وتبين أن المتهم تسلل عبر نافذة المطبخ، حيث تم رفع بصماته، تمهيدا لإعداد تقرير لتقديمه للنيابة العامة للتحقيق.

تلقى المقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، بلاغا يفيد سرقة مجهول لشقة سكنية بمنطقة المريوطية.

فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات، تبين أن الشقة ملك ربة منزل، تسلل إليها مجهول، واستولى على مشغولات ذهبية، تقدر قيمتها بما يقرب من 200 ألف جنيه وفر هاربا.

وحرر محضر بالواقعة، ويجرى ضباط مباحث قسم شرطة الهرم التحريات، لكشف هوية المتهم، وباشرت النيابة التحقيق.


سرقة شقة

كاميرات المراقبة

سرقة مشغولات ذهبية

الهرم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
العالم هذا الصباح.. أكثر من 2.5 مليون مسلم أدوا ليلة ختام القرآن فى المسجد الحرام.. ترامب وزوجته يسافران إلى لندن.. المئات يحتفلون بالتراشق بالطماطم فى "سوتامارشان" بكولومبيا.. زلزال 6.2 درجة يضرب جزيرة سومطرة

العالم هذا الصباح.. أكثر من 2.5 مليون مسلم أدوا ليلة ختام القرآن فى المسجد الحرام.. ترامب وزوجته يسافران إلى لندن.. المئات يحتفلون بالتراشق بالطماطم فى "سوتامارشان" بكولومبيا.. زلزال 6.2 درجة يضرب جزيرة سومطرة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 3 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 3 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

برقم الجلوس.. اعرف نتائج الشهادة الإعدادية 2019

برقم الجلوس.. اعرف نتائج الشهادة الإعدادية 2019

أنواع دايت تنقض الوزن ويمكن اتباعها على المدى الطويل

أنواع دايت تنقض الوزن ويمكن اتباعها على المدى الطويل

حرب توماتينا.. المئات يحتفلون بالتراشق بالطماطم فى "سوتامارشان" بكولومبيا

حرب توماتينا.. المئات يحتفلون بالتراشق بالطماطم فى "سوتامارشان" بكولومبيا

شاهد.. كيف تغيرت كرة القدم في آخر 10 نهائيات من دوري أبطال أوروبا

شاهد.. كيف تغيرت كرة القدم في آخر 10 نهائيات من دوري أبطال أوروبا

الأرصاد: طقس اليوم حار على الوجه البحرى ..والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: طقس اليوم حار على الوجه البحرى ..والعظمى بالقاهرة 37 درجة

شاهد.. جنيفر لوبيز تودع خطيبها أليكس رودريجيز بالقبلات الحارة

شاهد.. جنيفر لوبيز تودع خطيبها أليكس رودريجيز بالقبلات الحارة

أيهما أفضل للاستثمار الذهب أم الدولار؟

أيهما أفضل للاستثمار الذهب أم الدولار؟

عشان بشرتك تبقى نضرة فى العيد.. تعرفى عل فوائد فيتامين "E"

عشان بشرتك تبقى نضرة فى العيد.. تعرفى عل فوائد فيتامين "E"

إزاى تخسى بعد رمضان؟.. اعرفى النصائح

إزاى تخسى بعد رمضان؟.. اعرفى النصائح

تعرف على الإجراءات الوقائية من داء الكلب بعد التعرض للعض × 5 معلومات

تعرف على الإجراءات الوقائية من داء الكلب بعد التعرض للعض × 5 معلومات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة