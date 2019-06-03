جبروت حرامى.. أغرق جهاز تسجيل الكاميرات بعدما سرق شقة بالهرم

كتب بهجت أبو ضيف

كشف مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، عن حيلة لص لتعطيل جهاز التسجيل الخاص بكاميرات المراقبة، عقب سرقته مشغولات ذهبية من شقة بمنطقة الهرم، حيث لجأ المتهم إلى إغراق الجهاز بالمياه، ومحاولته تحطيمه، إلا أن محاولاته باءت بالفشل.

وأضاف المصدر، أن رجال المباحث فحصوا جهاز التسجيل "دى فى أر"، وتبين تسجيله مشهد سرقة المتهم للشقة، واستند رجال المباحث إل مقطع الفيديو، لفحص المسجلين خطر، والمتهمين السابق تورطهم فى قضايا سرقة مساكن، لكشف هوية اللص، مرتكب السرقة.

وعاين خبراء الأدلة الجنائية الشقة التى شهدت السرقة، وتبين أن المتهم تسلل عبر نافذة المطبخ، حيث تم رفع بصماته، تمهيدا لإعداد تقرير لتقديمه للنيابة العامة للتحقيق.

تلقى المقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، بلاغا يفيد سرقة مجهول لشقة سكنية بمنطقة المريوطية.

فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات، تبين أن الشقة ملك ربة منزل، تسلل إليها مجهول، واستولى على مشغولات ذهبية، تقدر قيمتها بما يقرب من 200 ألف جنيه وفر هاربا.

وحرر محضر بالواقعة، ويجرى ضباط مباحث قسم شرطة الهرم التحريات، لكشف هوية المتهم، وباشرت النيابة التحقيق.