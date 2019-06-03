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المرور يضبط 14 سيارة ودراجة بخارية متروكة فى حملات موسعة بالقاهرة

الإثنين، 03 يونيو 2019 09:58 ص
المرور يضبط 14 سيارة ودراجة بخارية متروكة فى حملات موسعة بالقاهرة ونش مرور - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة حملات موسعة تزامنا مع عيد الفطر، لرصد كل المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المُهملة والمتروكة فى الشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور والمرافق وممثلى كل الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.
 
وأسفرت الحملات التى شنتها إدارة مرور القاهرة خلال الـ24 ساعة الماضية من رصد 14 سيارة ودراجة بخارية متروكة فى الشوارع، خشية استخدامها فى العمليات الإرهابية، منها 6 سيارات جرى تسليمها لمالكيها، و3 سيارات حُجزت فى الأقسام والمراكز، ورصد 5 دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات، مع تحرير محاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
 

حملات مرورية بالقاهرة

رفع السيارات المتروكة

انتشار الاوناش بالطرق

مخالفات مرورية بالمحاور

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