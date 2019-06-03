الدفع بعربيات مياه للمناطق المحرومة استعدادا لعيد الفطر المبارك بالإسماعيلية

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

أعلن المهندس محمد سالم رئيس مركز ومدينه القصاصين بالإسماعيلية، أنة تم الدفع بعربيات مياه شرب إلى الأماكن الأكثر إحتياجا، بقرية الوادى الأخضر، وأنه تم تركيب 250 متر مواسير 4 بوصه فى عزبة الصحابة التابعة لقرية أم عزام بتكلفه اجماليه 18 الف جنيه.

وأشار المهندس محمد سالم فى تصريحات صحفية اليوم، إلى أن تركيب المواسير إلى الأماكن المحرومة، يأتى فى إطار تعليمات اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، والذى يعتبر توصيل المياه هدف إستراتيجى وضمن ألخطه القومية للبلاد

وقال محمد عبدالمنعم رئيس قرية الوادى الأخضر، أنه تم تركيب المواسيرعن طريق المشاركه المجتمعيه، وبالتنسيق مع الشركة القابضه لمياه الشرب والصرف الصحى.