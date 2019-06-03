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الجيش الليبى منددا بقصف طائرات تركية لمناطق بطرابلس: تدخل سافر لدعم الإخوان

الإثنين، 03 يونيو 2019 06:40 م
الجيش الليبى منددا بقصف طائرات تركية لمناطق بطرابلس: تدخل سافر لدعم الإخوان القائد العام للجيش الليبى المشير خليفة حفتر
كتب : أحمد جمعة

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قال الجيش الوطنى الليبى، إن طائرات تركية استهدفت مناطق قصر بن غشير وخلة الفرجان ووادى الربيع فى ضواحى طرابلس.

 

وقال مكتب الاعلام التابعة للجيش الليبى فى بيان صحفى، الاثنين، إن تركيا تتدخل بشكل سافر ومباشر لدعم جماعة الإخوان الإرهابية بالسلاح رغم فرض مجلس الأمن لحظر تسليح على ليبيا.

 

كان الطيران التابع للجيش الليبى قد شن غارات استهدفت تجمعات وآليات ومدرعات قوات حكومة الوفاق فى نقاط تمركزها بضواحى طرابلس، كبدت التشكيلات المسلحة الداعمة لحكومة الوفاق خسائر فى محاور طريق المطار وعين زارة وخلة الفرجان.

 

فيما أكد المتحدث الرسمى باسم الجيش الليبى اللواء أحمد المسمارى أن القوات المسلحة الليبية نفذت خلال الـ48 ساعة الماضية عمليات عسكرية مهمة فى طرابلس وضواحيها.


الجيش الليبى

طائرات تركيه تقصف طرابلس

اخبار طرابلس

التدخل التركى فى طرابلس

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