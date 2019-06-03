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التعليم: تطوير المنظومة التعليمية من المرحلة الأولى والبداية من رياض الأطفال

الإثنين، 03 يونيو 2019 01:47 م
التعليم: تطوير المنظومة التعليمية من المرحلة الأولى والبداية من رياض الأطفال امتحانات التابلت - أرشيفية
وائل ربيعى

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كشفت وزارة التربية والتعليم، تفاصيل امتحانات الصف الأول الثانوى ومعدلات التقدير، وموقف أعمال الامتحانات الإلكترونية والورقية واستعدادات الوزارة للتطبيق الكامل للنظام، مؤكدة أن تطوير التعليم بدأ من رياض الأطفال منذ سبتمبر الماضى وهى الدفعة التى تلتحق بالصف الثانى الابتدائى حاليا.

وأضافت الوزارة: "الموقف العام باختصار يؤكد أن مصر بدأت فى تطوير المنظومة بشكل كامل، والتعليم 2 هناك كتب جديدة من أول الباقة للغة الإنجليزية والعربية وطريقة جديدة للتدريس والتعامل مع الطلاب منتشرة فى كل المدارس الحكومية، وإن كانت بشكل أكبر فى المدارس اليابانية والنظام الجديد هدفه الرئيسى بناء الإنسان المصرى ومبنى على مواصفات معينة موجودة فى استراتيجية مصر 2030.

وتابعت: "من الكلام عن الخطة وهذا يسمى برنامج الحكومة الذى أقره البرلمان وتقدم الوزارة شرح دقيق له، مواصفات الخريج حددت مهارات تم بناء عليه النظام الجديد، والجيل الجديد الذى بدأ هو الأمل الأكبر لمصر يتم تعليمه بشكل مختلف وتعمل الوزارة مع منظمات كثيرة مثل اليونيسيف التى أخذنا منها المهارات الحياتية المعترف بها ومصر أول دولة فى العالم تطبق هذه المهارات".

وأشارت الوزارة إلى أن هناك معلمين للفصل مع الطلاب سنة بسنة، ونحن نطور التعليم المصرى المجانى ونعلم أن هناك بعض المشكلات فى الكثافة وبعض النقاط ولكن الجوهر فى المناهج وطريقة التدريس وتدريب المعلمين يشهد بالفعل تطويرا كبيرا وتدريب المعلمين يشهد العديد من المبادرات بالمشاركة مع العديد من الجهات".

 


وزير التربية والتلعيم

تطوير التعليم

تدريب المعلمين

رياض الاطفال

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