التعليم: أقلام تابلت جديدة لطلاب أولى ثانوى بسبب ثقل القديمة

أعلنت وزارة التربية والتعليم، توفير أقلام تابلت جديدة لطلاب الصف الأول الثانوى قبل الامتحانات المقبلة، موضحا أن هذا بسبب رصد الوزارة مشكلات طلاب الصف الأول الثانوى من ثقل أقلام التابلت فى الامتحانات الإلكترونية.

وأكدت الوزارة أنها تعرفت على جميع المشكلات التى واجهت الطلاب من ثقل قلم التابلت، وإغلاق الامتحان المفاجئ، عدم التدريب، وعدم كفاية وقت الامتحان فى بعض المواد، مشيرة إلى أنها تعمل على حل جميع تلك الشكاوى، وسيحصل الطلاب على أقلام جديدة، ووقت آخر، ولن يضار أى طالب من مشكلة فى الامتحانات، مشيرة إلى أن أساس التغيير فى الصف الأول الثانوى هو تغيير نظام التقويم من خلال الاعتماد على نمط أسئلة تقيس الفهم وليس الحفظ.



