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اعرف جسمك.. أسوأ مكان فى الجسم لتخزين الدهون

الإثنين، 03 يونيو 2019 09:00 م
اعرف جسمك.. أسوأ مكان فى الجسم لتخزين الدهون اين تخزن الدهون فى الجسم
كتبت إيناس البنا

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أظهرت الأبحاث أن الدهون في البطن هي أخطر أنواع الدهون ، حيث تشكل الدهون الحشوية العميقة داخل البطن حول الأعضاء الداخلية أخطر المخاطر الصحية.

ترتبط السمنة الحشوية بارتفاع ضغط الدم ، وارتفاع مستويات السكر في الدم وارتفاع مخاطر القلب ، وفقا لموقع " verywellhealth"  حيث يتم إطلاق المنتجات الأيضية التي تنتجها الخلايا الدهنية الحشوية في الدورة الدموية التي تنقل الدم إلى الكبد.

الخلايا الدهنية الحشوية التي يتم توسيعها تصب الأحماض الدهنية الحرة في الكبد، مما يسبب تراكم لهذه الأحماض أيضًا في البنكرياس والقلب والأعضاء الأخرى غير المصممة لتخزين الدهون، مما يؤدي إلى خلل وظيفي في الأعضاء .

أين تخزن الدهون فى الجسم
أين تخزن الدهون فى الجسم

ما هو الغرض من الدهون في الجسم

توفر الدهون السعرات الحرارية والأحماض الدهنية الأساسية وتعمل كمواد تخزين للسعرات الحرارية الزائدة في الجسم ، أيضا تساعد على نقل بعض الفيتامينات عبر مجرى الدم ، والحفاظ على صحة الشعر والجلد.

الغرض الآخر من الدهون هو العمل كمادة تخزين تملأ الخلايا الدهنية ، والتي تساعد على عزل الجسم ، علاوة على ذلك، فهي بمثابة مصدر للطاقة عندما يستنفد الجسم السعرات الحرارية من الكربوهيدرات بعد أول 20 دقيقة من التمرين، أثناء التمرين  يبدأ الجسم بالاعتماد على السعرات الحرارية التي توفرها الدهون.

 


اعرف جسمك

دهون الجسم

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الكربوهيدرات

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