إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم على الطريق الزراعى بمحافظة البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين فى مركز كفر الدوار على الطريق الزراعى بالبحيرة، وقد انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وحررت محضرا بالواقعة.

كان اللواء مجدى القمرى، مساعد وزير الداخلية لمديرية أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالحادث، وبالفحص تبين تصادم بين سيارتين "ملاكى" على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى، بالقرب من مدينة كفر الدوار بالبحيرة.

وأسفر الحادث عن إصابة "ع. ب" قاضٍ بمحكمة دمنهور، و4 مهندسين فى شركة الكهرباء، وجرى نقلهم إلى مستشفى كفر الدوار العام لتلقى العلاج، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النقابة النيابة العامة.