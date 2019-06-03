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إزاى تخسى بعد رمضان؟.. اعرفى النصائح

الإثنين، 03 يونيو 2019 07:00 ص
إزاى تخسى بعد رمضان؟.. اعرفى النصائح رجيم - أرشيفية
كتبت ياسمين أحمد

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أغلبنا يزداد وزنه فى شهر رمضان، وهذا للإكثار من تناول الحلويات الشرقية وشرب العصائر المحتوية على كميات عالية من السكر والسعرات الحرارية، وكل هذا يتم اختزانه فى الجسم على هيئة دهون يصعب التخلص منها، ولحل هذه المشكلة يمكن اتباع نظام غذائي سهل وبسيط، وذلك وفقا لموقع "healthline". 

قللى من السكريات

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الجزء المهم لخسارة الوزن هو التقليل من السكريات بقدر الإمكان، ومن الممكن الحصول على السكريات الطبيعية من خلال تناول النشويات.

الحبوب الكاملة

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يفضل تناول الحبوب الحبوب الكاملة من الدقيق الأبيض، حيث سيشعرك بالشبع لأطول فترة ممكنة.

الإكثار من الخضراوات والفواكه

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الخضراوات والفواكه تحتوى على كم هائل من الألياف والفيتامينات والمعادن، كما أنها منخفضة في السعرات الحرارية.

الشاي الأخضر

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تناول الشاي الأخضر يساعد على رفع معدل الحرق، لاحتوائه على خصائص مضادة للأكسدة.


خسارة الوزن

الحبوب الكاملة

التقليل من السكريات

أخبار المنوعات

الشاي الأخضر

اليوم السابع بلس

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