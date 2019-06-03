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أيهما أفضل للاستثمار الذهب أم الدولار؟

الإثنين، 03 يونيو 2019 08:00 ص
أيهما أفضل للاستثمار الذهب أم الدولار؟ دولار و ذهب - صورة ارشيفية
كتب إسلام سعيد

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كثير من المواطنين يكون لديهم فوائض مالية ولا يعرفون كيفية استغلالها أو توجيهها، الأمر الذى يدفع البعض إلى شراء عملة صعبة بغرض تحقيق أرباح مع حدوث ارتفاع فى الأسعار، وكذلك يقوم آخرون بشراء الذهب بغاية الحفاظ على قيمة العملة، وفى هذا الإطار نطرح تساؤلا أيهما أفضل للاستثمار الذهب أم الدولار؟.

وفى هذا الإطار وأوضح رفيق عباسى رئيس شعبة المجوهرات فى اتحاد الصناعات، أن الذهب عبارة عن إدخال يحفظ قيمة العملة ولا أعتبره استثمارًا فى حد ذاته فمثلاً لو كان لديك ألف جنيه وكان يمكن أن تشترى بها سيارة فى الماضى وقمت بشراء ذهب بدل السيارة وقتها، فإذا بعت الذهب حاليًا فهذا قد يمكنك من شراء سيارة، إذن الذهب حافظ لك على قيمة العملة، لافتًا إلى أن الدول والأشخاص فى العالم يحافظون على العملات باكتناز الذهب لمواجهة أى تراجع فى سعر العملة.

وأضاف رئيس شعبة المجوهرات والحلى باتحاد الصناعات لـ"اليوم السابع"، الذهب لا يحقق لك مكاسب كما يعتقد البعض لكنه يحافظ لك على مدخراتك من المال، لافتًا إلى أن الأسر المصرية تحرص على شراء الذهب خاصة فى الصعيد للحفاظ على المدخرات.

وفى سياق متصل، يرى الدكتور أحمد عبد الحافظ أستاذ الاقتصاد بجامعة أكتوبر، أن المضاربة فى الدولار واقتناءه يحمل مخاطر كبيرة نظرًا لتغير سعر العملة المستمر، لافتًا إلى أن ظاهرة "الدولرة" أى تحويل المواطنين فوائض العملة المحلية إلى الدولار شبه انتهت، خاصة بعد تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016.

وأشار فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن اكتناز الدولار بهدف الاستثمار لا يمكن أن يحقق مكاسب لأصحابه، فى ظل سوق متقلب تخضع فيه أسعار العملات لعوامل العرض والطلب، التى تؤدى إلى التغير المستمر فى الأسعار


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اليوم السابع بلس

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