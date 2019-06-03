أنواع دايت تنقض الوزن ويمكن اتباعها على المدى الطويل

كتبت إيناس البنا

عندما تبحث عن إنقاص الوزن قد تكون غريزتك الأولى هى اتباع نظام غذائى، ولكن الكثير من الأشخاص يصعب عليهم الحفاظ على نظام غذائى فترة طويلة خاصة عندما يفقدون وزنهم.

تساعد معظم الوجبات الغذائية على فقدان الوزن على المدى القصير، ولكن عندما يتناقص وزن الجسم يعود الناس إلى طرقهم القديمة فى تناول ويستعيدون الوزن مرة أخرى.



نظام داش

ولكن وفقا لتقرير موقع "health.harvard" فإن هناك نوعين من الأنظمة الغذائية التى يمكن اتباعها على المدى الطويل وهما نظام "داش" ونظام "البحر الأبيض المتوسط".

أظهرت الأبحاث أن هذه الوجبات مستدامة وتساعد في الحفاظ على صحة قلبك وتخفيض ضغط الدم على المدى الطويل، العديد من الوجبات الغذائية مبنية على قيود على مجموعة من المواد الغذائية المحددة، ولكن تركز حمية البحر الأبيض المتوسط ​​وداش أكثر على ما يجب تضمينه، والحد من الأطعمة المصنعة والسكريات والمشروبات الكحولية.



انظمة يمكن اتباعها على المدى البعيد

فوائد نظام البحر الأبيض المتوسط ​وDASH

تستلهم حمية البحر الأبيض المتوسط ​ عادات الأكل فى منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​وتشجع على الحصول على منتجات الألبان والأسماك والدواجن على اللحوم الحمراء، باستخدام زيت الزيتون كمصدر للدهون غير المشبعة الأحادية والاستهلاك الكبير للفواكه والخضراوات والخبز والبطاطا والفاصوليا والمكسرات، والبذور، وذلك وفقا لجمعية القلب الأمريكية.

بينما يركز نظام DASH الغذائي على الأهداف الغذائية اليومية والأسبوعية مثل النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط ​، فإنه يشدد على تناول الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة، بما فى ذلك منتجات الألبان الخالية من الدهون والمنخفضة الدهون، والأسماك، والدواجن، والفاصوليا، والمكسرات، والزيوت النباتية.

والحد من الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة ومنتجات الألبان كاملة الدسم والزيوت الاستوائية، والأطعمة والمشروبات المحلاة بالسكر.