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أسعار الذهب اليوم فى مصر ترتفع 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 614 جنيها للجرام

الإثنين، 03 يونيو 2019 12:50 م
أسعار الذهب اليوم فى مصر ترتفع 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 614 جنيها للجرام الذهب _ أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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سجلت أسعار الذهب فى مصر اليوم الاثنين 3-6-2019، ارتفاعا ملحوظا بقيمة 4 جنيهات بمستهل تعاملات الأسبوع، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر شعبية فى مصر 614 جنيها للجرام.

وارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر، جاء نتيجة صعود جديد لاوقية الذهب لترتفع من 1305 دولار إلي 1316 دولارا، بالتزامن مع استمرار التصعيد الصينى الأمريكى وتهديدات رئيس أمريكا دونالد ترامب للمكسيك بفرض رسوم 5%.

وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى:

عيار 18 سجل اليوم 526 جنيها

عيار 24 سجل اليوم 702 جنيها

عيار 21 سجل اليوم 614 جنيها

الجنيه الذهب اليوم 4912 جنيها

أوقية الذهب 1316 دولارا

 

أسعار الذهب فى مصر تخضع لعدة عوامل منها العرض والطلب، ويوجد مؤثر آخر عليها وهو سعر الدولار فى السوق المصرية سواء لدى البنوك والمصارف الرسمية أو لدى الصرافات، وكذلك سعر أوقية الذهب عالميا.

"اليوم السابع" يحرص على تقديم خدمة أسعار الذهب يوميا وبتحديث فورى للأسعار فى السوق المحلية مصحوبا بسعر كل الأعيرة التى يتم عليها تداول فى السوق.

أسعار الذهب فى سوق الصاغة المصرى ربما تشهد بعض التفاوت بقيم تتراوح بين جنيه واحد إلى جنيهين من محافظة إلى أخرى، وهو اختلاف غير مؤثر على السعر النهائى للذهب.


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