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"G20" مصدر 45% من السياحة للإمارات بإجمالى 12 مليون سائح سنويًا

السبت، 29 يونيو 2019 07:10 م
"G20" مصدر 45% من السياحة للإمارات بإجمالى 12 مليون سائح سنويًا السياحة فى الإمارات
كتبت آمال رسلان

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فى الوقت الذى تنعقد فيه قمة مجموعة العشرين G20، أكدت الإحصائيات الإماراتية أن دول المجموعة تمثل مصدر هام بالنسبة للسياحة فى الإمارات، حيث تصدر هذه الدول أكثر من 12 مليون سائح إلى الإمارات سنوياً، مشكلين نحو 45% من إجمالي السياح الذين يزورن الدولة.

وأشارت الإحصائيات التى نشرها موقع الخليج الإقتصادى إلى أنه خلال العام 2018، بلغ عدد زوار دولة الإمارات من دول مجموعة العشرين نحو 12 مليون سائح تقريباً، حيث تعد الهند من أكبر الشركاء السياحيين مع دولة الإمارات من دول مجموعة العشرين بنحو 2.5 مليون زائر دولي خلال العام، وتأتي السعودية في المركز الثاني بنحو 1.8 مليون زائر، ثم بريطانيا بنحو 1.5 مليون زائر، ثم الصين 1.4 مليون زائر، وأمريكا 900 ألف زائر تقريباً، ثم روسيا بنحو 800 ألف زائر.

ويتوقع أن ترتفع حصة دولة الإمارات من الحركة السياحية الوافدة إلى منطقة الشرق الأوسط إلى 35%، بناء على توقعات استقبال بلدان المنطقة لنحو 60 مليون زائر في 2018، مقارنة ب 58 مليون زائر في عام 2017.

 

 


الامارات

السياحة فى الامارات

مجموعة العشرين

G20

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