310 فرق طبية لتنفيذ مبادرة الرئيس "دعم صحة المرأة" بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة عن بدء انطلاق مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة، بمحافظة البحيرة بداية من أول يوليو وذلك للكشف المبكر عن سرطان الثدى والأمراض السارية عند السيدات، مضيفا أن المبادرة الجديدة تأتى انطلاقاً من اهتمام الدولة بالصحة العامة للمواطنين باعتبارها مورد من موارد الدولة وثرواتها القومية التى يجب الحفاظ عليها.

وأوضح محافظ البحيرة، أن المبادرة الرئاسية الجديدة تستهدف الاهتمام ودعم صحة المرأة المصرية من خلال الكشف المبكر عن الإصابة بسرطان الثدى والتقييم والعلاج من خلال مراكز الأورام المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية.

كما تشمل المبادرة أيضاً الكشف المبكر عن مرض السكرى وارتفاع ضغط الدم والسمنة وقياس الطول والوزن وتحديد مؤشر كتلة الجسم وكذا الاهتمام بالصحة الإنجابية للسيدة بعمر الإنجاب وفى حالة اكتشاف أى مرض لدى السيدة سيتم الإحالة وتلقى التقييم والعلاج بمختلف وحدات ومستشفيات المحافظة.

وأشار محافظ البحيرة إلى أن الفئات المستهدفة هى جميع النساء فوق سن الـ18 عاما، حيث سيتم عمل توعية لهن عن كيفية الفحص الذاتى لاكتشاف المرض مبكراً، وفى حالة اكتشاف حالات إصابة بالمرض فسيتم إجراء القياسات وعمل الفحص الإكلينيكى والتقييم والعلاج من خلال مراكز الأورام بنطاق المحافظة مثل مركز أورام دمنهور.

من جانبه أكد الدكتور يسرى بيومى وكيل وزارة الصحة أن الكشف والتحويلات بالمجان من خلال بطاقة الرقم القومى كما سيتم إجراء الفحص بعدد 265 وحدة صحية بإجمالى عدد 310 فرق.

وأضاف أن محافظة البحيرة كانت سباقه خلال مبادرة"100 مليون صحة" للقضاء على فيروس C والتى شهدت إقبالاً كثيفاً من المواطنين لإجراء الفحوصات اللازمة.