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يعنى إيه تنمية مستدامة وإزى هتفيدك كمواطن؟.. وزارة التخطيط تجيب

السبت، 29 يونيو 2019 10:00 م
يعنى إيه تنمية مستدامة وإزى هتفيدك كمواطن؟.. وزارة التخطيط تجيب هويدا بركات رئيس وحدة التنمية المستدامة
كتبت- هبة حسام

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أطلقت الدولة فبراير 2016، إستراتيجية التنمية المستدامة، والتى اعتمد البرنامج الحكومى الذى أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء عند تولى حكومته، على جزء كبير منها، وبعد عامين من تطبيقها، ظهرت بعض الفجوات نتيجة عدد من القضايا الملحة التى ظهرت فى السياق المصرى، وهو ما دفع الحكومة لإجراء تحديث على إستراتيجية التنمية المستدامة فى إصدارها الأول، وإطلاق إصدار ثان لها لسد ما ظهر من نواقص وفجوات فى الإصدار الأول، وفى أبريل الماضى، أطلقت الدولة تحديث إستراتيجية التنمية المستدامة.

ماذا تعنى التنمية المستدامة؟، وما هى استفادتك كمواطن منها؟، هذا ما أجابت عليه وأوضحته الدكتورة هويدا بركات رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط، والتى أكدت فى تصريحات لها بـ"الفيديو" لـ"اليوم السابع"، أن التنمية المستدامة هى أسلوب حياة ومنهج أخلاقى وممارسة يومية لنا جميعا، لافتة إلى أن استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، تعد حلم قومى وإستراتيجية دولة تُنفذ بإرادة شعب، قائلة: "الدولة هنا تتكون من حكومة ومجتمع مدنى، فلاح وبائع، قطاع خاص وكل المواطنين أصحاب المصلحة، حيث أن هؤلاء هم من يمثلون الدولة وهم الشعب".

وأضافت "بركات"، أن للتنمية المستدامة 3 أبعاد لا يمكن فصلها، بعد اقتصادى، وبعد اجتماعى، وبعد بيئى، مدللة عليها بمثال، قائلة: "نقطة المياه على سبيل المثال، كلفت الدولة مبالغ لكى تصل للمواطن نظيفة وصالحة للشرب والاستخدام، لكن لو الحنفية كانت بتنقط ساعتها أنت كمواطن هتدفع فاتورة أكتر وده هيأثر عليه، ولكن من ناحية أخرى، لو حافظنا على هذه الموارد، كالمياه، لو حافظنا عليها هتروح لمواطن تانى ممكن يكون ابنك أو حفيدك، أو حياة حد جنبك يتمتع بنفس هذه الحقوق وفى نفس الوقت بتقلل إهدار المياه وتكلفتها على الدولة".

وتابعت: "بدل ما تروح مبالغ كبيرة وتكاليف من الدولة على مياه التحلية لسد العجز فى المياه بسبب اهدارها، تاخد المبالغ دى مثلا وتصرفها وتزرع بها، الزراعة دى هتدينى أمن غذائى"، مؤكدة أن التنمية المستدامة هى دائرة مغلقة، كما قالت الدكتورة هويدا، إن التنمية المستدامة يمكن أن تتمثل فى إغلاق التكييف عند الخروج من الغرفة، وهو ما سيوفر فى فاتورة الكهرباء كما سيقلل من العواد التى تخرج من المكيفات والتى تضر البيئة وبالتالى تؤثر على صحة المواطن، موضحة أن التنمية المستدامة هى عملية تشاركية جدا، الدولة لها دور بها، والمواطن له دور.


التنمية المستدامة

وزارة التخطيط

برنامج الحكومة

اخبار الاقتصاد

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