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وفد نقابة المهندسين يلتقى السفير المصرى بتونس.. صور

السبت، 29 يونيو 2019 05:45 م
وفد نقابة المهندسين يلتقى السفير المصرى بتونس.. صور تسليم درع نقابة المهندسين للسفير المصري بتونس
كتبت آية دعبس

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استضاف السفير نبيل حبشى سفير مصر بدولة تونس، المهندس هاني ضاحي نقيب مهندسي مصر، والمهندس مؤمن شفيق أمين صندوق النقابة العامة للمهندسين، كما حضر اللقاء المهندس أسامة الخريجي رئيس العمادة التونسية، فى لقاء ودى على مأدبة غذاء بمنزله. 
 
شهد اللقاء تسليم درع نقابة المهندسين للسفير المصري بتونس، ثم توجه ضاحي والوفد المرافق له بعد ذلك لمشاهدة حفل تدشين شارع المرحوم مهندس محمد بالحاج عمر و هو احد مؤسسي عمادة المهندسين التونسية كما شغل منصب رئيس اتحاد المهندسين العرب لفترة. 
 
جدير بالذكر ان هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تسمية شارع باسم مهندس في دولة تونس أقيم حفل التدشين بحضور  رؤساء هيئات إتحاد المهندسين العرب ورئيس واعضاء عمادة المهندسين التونسية ورئيس البلدية بتونس وأمين اتحاد المهندسين العرب
وأقارب المهندس محمد بالحاج عمر.
 
وفد نقابة المهندسين يلتقي السفير المصري بتونس (2)
وفد نقابة المهندسين يلتقي السفير المصري بتونس 

وفد نقابة المهندسين يلتقي السفير المصري بتونس (3)
وفد نقابة المهندسين يلتقي السفير المصري بتونس 

وفد نقابة المهندسين يلتقي السفير المصري بتونس (1)
وفد نقابة المهندسين يلتقي السفير المصري بتونس 
 

نقابة المهندسين

نقيب المهندسين

تونس

اتحاد المهندسين العرب

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