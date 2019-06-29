سوبر كورة
Ads
السبت، 29 يونيو 2019 03:28 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

من كواليس الجلسات.. تعرف على أبرز جرائم خلية الجيزة بقضية "تفجير أبراج الضغط"

السبت، 29 يونيو 2019 02:39 م
من كواليس الجلسات.. تعرف على أبرز جرائم خلية الجيزة بقضية "تفجير أبراج الضغط" المتهمون ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بعد تسطير محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة طوارئ، بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، لكلمة النهاية للمتهمين بـ"خلية أبراج الضغط"، بعد حكمها القاضى بالمؤبد لـ 34 متهما، والمشدد 10 سنوات لـ11 متهما آخرين، فى القضية 610 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميا بـ "خلية تفجير أبراج الضغط العالي"، أشارت المحكمة فى حيثيات حكمها للجرائم التى ارتكبها المتهمين بالدعوى...

وتضم "خلية تفجيرات أبراج الضغط"، الإرهابية 5 خلايا فرعية لكل خلية مهام اسندها لهم المتهم "سامح" مؤسس التنظيم لارتكابها، فخلية الجيزة 17 متهما تضم 14 متهما وآخرين مجهولين نفذوا العديد من العمليات الإرهابية منها ...

1 ـ قاموا بإلقاء عبوة ناسفة بميدان الكيتك ات بالعجوزة والمحرر عنها المحضر رقم 588 لسنة 2014 إدارى العجوزة.

2 ـ تفجير برج كهرباء بمنطقة إسعاف أبو غالب موضوع المحضر رقم 2880 لسنة 2014 إدارى منشأة القناطر.

3 ـ حرق محول كهرباء بمركز الوراق موضوع المحضر رقم 5800 لسنة 2014 إدراى الوراق.

4 ـ حرق لوحة سكاكين مملوكة لشرطة كهرباء جنوب القاهرة موضوع المحضر رقم 15688 لسنة 2014.

5 ، تفجير جسم غريب أسفل أحد أعمدة الضغط العالى بمنطقة برك الخيام موضوع المحضر رقم 640 لسنة 2014 إدراى كرداسة.

6 ــ حرق محولين كهرباء بطريق ناهيا محل المحضر رقم 595 لسنة 2014 إدارى كرداسة.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين، اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات ارهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة.

 

 

 


خلية ابراج الضغط

حيثيات خلية ابراج الضغط

المستشار شبيب الضمرانى

جنايات القاهرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سوبر كورة يكشف أولى خطوات كهربا لفسخ تعاقده مع الزمالك

سوبر كورة يكشف أولى خطوات كهربا لفسخ تعاقده مع الزمالك

س و ج.. كيف يتعامل المنتخب مع إصابة جنش وغيابه عن امم افريقيا 2019؟

س و ج.. كيف يتعامل المنتخب مع إصابة جنش وغيابه عن امم افريقيا 2019؟

التعليم: إضافة إجابة بديلة لأحد أسئلة امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة

التعليم: إضافة إجابة بديلة لأحد أسئلة امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة

العالم يتغنى بنجاح مصر فى تنظيم أمم أفريقيا.. صحف الجزائر تشيد بكرم ضيافة المصريين وتؤكد: القاهرة لا تعرف النوم.. الإعلام المغربى: أرض الكنانة توحد الأشقاء.. وموقع تونسى: كان 2019 بنكهة عالمية على ملاعب الإبداع

العالم يتغنى بنجاح مصر فى تنظيم أمم أفريقيا.. صحف الجزائر تشيد بكرم ضيافة المصريين وتؤكد: القاهرة لا تعرف النوم.. الإعلام المغربى: أرض الكنانة توحد الأشقاء.. وموقع تونسى: كان 2019 بنكهة عالمية على ملاعب الإبداع

طرد عائلة من رحلة طيران أمريكية لسبب غريب.. اعرف التفاصيل

طرد عائلة من رحلة طيران أمريكية لسبب غريب.. اعرف التفاصيل

النقل: إنجاز 4500 كم من المشروع القومى للطرق بتكلفة 75 مليار جنيه حتى الآن

النقل: إنجاز 4500 كم من المشروع القومى للطرق بتكلفة 75 مليار جنيه حتى الآن

صور.. المحمدى يكشف سر تفوقه الهجومى مع الفراعنة ويؤكد: "البطولة من نصيبنا"

صور.. المحمدى يكشف سر تفوقه الهجومى مع الفراعنة ويؤكد: "البطولة من نصيبنا"

شاهد فى دقيقة.. غانا فى صراع شرس مع أسود الكاميرون

شاهد فى دقيقة.. غانا فى صراع شرس مع أسود الكاميرون

"القاهرة مدينة لا يغشاها النعاس".. هكذا تغنت الشروق الجزائرية بجمال مصر

"القاهرة مدينة لا يغشاها النعاس".. هكذا تغنت الشروق الجزائرية بجمال مصر

وفاة الفنان محمد أبو الوفا وتشييع جثمانه من مسقط رأسه بالفيوم

وفاة الفنان محمد أبو الوفا وتشييع جثمانه من مسقط رأسه بالفيوم

الحكومة تفند شائعة تداول أدوية مسرطنة لعلاج فيروس سى

الحكومة تفند شائعة تداول أدوية مسرطنة لعلاج فيروس سى

روح الفريق الواحد للفراعنة فى أمم أفريقيا تفسد مخطط اللجان الإلكترونية المشبوهة.. أزمة عمرو وردة تكشف تكاتف نجوم المنتخب والمعدن المصرى فى مشوار حصد الكأس الثامنة..والتنظيم المبهر يثير جنون دويلة منتخب المجنسين

روح الفريق الواحد للفراعنة فى أمم أفريقيا تفسد مخطط اللجان الإلكترونية المشبوهة.. أزمة عمرو وردة تكشف تكاتف نجوم المنتخب والمعدن المصرى فى مشوار حصد الكأس الثامنة..والتنظيم المبهر يثير جنون دويلة منتخب المجنسين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة