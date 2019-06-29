من كواليس الجلسات.. تعرف على أبرز جرائم خلية الجيزة بقضية "تفجير أبراج الضغط"

كتب إيهاب المهندس

بعد تسطير محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة طوارئ، بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، لكلمة النهاية للمتهمين بـ"خلية أبراج الضغط"، بعد حكمها القاضى بالمؤبد لـ 34 متهما، والمشدد 10 سنوات لـ11 متهما آخرين، فى القضية 610 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميا بـ "خلية تفجير أبراج الضغط العالي"، أشارت المحكمة فى حيثيات حكمها للجرائم التى ارتكبها المتهمين بالدعوى...

وتضم "خلية تفجيرات أبراج الضغط"، الإرهابية 5 خلايا فرعية لكل خلية مهام اسندها لهم المتهم "سامح" مؤسس التنظيم لارتكابها، فخلية الجيزة 17 متهما تضم 14 متهما وآخرين مجهولين نفذوا العديد من العمليات الإرهابية منها ...

1 ـ قاموا بإلقاء عبوة ناسفة بميدان الكيتك ات بالعجوزة والمحرر عنها المحضر رقم 588 لسنة 2014 إدارى العجوزة.

2 ـ تفجير برج كهرباء بمنطقة إسعاف أبو غالب موضوع المحضر رقم 2880 لسنة 2014 إدارى منشأة القناطر.

3 ـ حرق محول كهرباء بمركز الوراق موضوع المحضر رقم 5800 لسنة 2014 إدراى الوراق.

4 ـ حرق لوحة سكاكين مملوكة لشرطة كهرباء جنوب القاهرة موضوع المحضر رقم 15688 لسنة 2014.

5 ، تفجير جسم غريب أسفل أحد أعمدة الضغط العالى بمنطقة برك الخيام موضوع المحضر رقم 640 لسنة 2014 إدراى كرداسة.

6 ــ حرق محولين كهرباء بطريق ناهيا محل المحضر رقم 595 لسنة 2014 إدارى كرداسة.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين، اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات ارهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة.