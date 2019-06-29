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محافظ قنا يتفقد أعمال النظافة بطريق مصر أسوان الزراعى

السبت، 29 يونيو 2019 06:24 م
محافظ قنا يتفقد أعمال النظافة بطريق مصر أسوان الزراعى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا
قنا - وائل محمد

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تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا ، طريق مصر اسوان الزراعى بالقرب من نقطة تفتيش البياضية بطريق مرور الوفود السياحية أثناء الذهاب لمعبد دندرة ومحافظة الاقصر، وذلك لمتابعة مستوى النظافة وأعمال التشجير ، يرافقه عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة

وشدد محافظ قنا بضرورة الحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري بمختلف الشوارع والميادين ورفع القمامة والمخلفات وتقليم الأشجار وزراعة اشجار جديدة ودهان البلدورات حتي تظهر شوارع المحافظة بالشكل الحضاري اللائق لافتا الي انه لا تهاون مع أى مقصر فى عمله.

 

وفي سياق متصل تفقد محافظ قنا مشروعات الأمن الغذائي بمنطقة المعنا حيث تابع سير العمل بمحطتي الالبان ارقام 1 و 2 والمزرعة السمكية وكذلك المساحة الأرض التي تم  زراعتها بالنخيل البارحي والمجدول .
 
 


محافظ قنا

كمين البياضية

طريق مصر اسوان الزراعى

نظافة الشوارع

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