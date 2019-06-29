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فتح باب القبول للالتحاق ببرامج مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج الاثنين

السبت، 29 يونيو 2019 02:06 م
فتح باب القبول للالتحاق ببرامج مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج الاثنين جامعة القاهرة
وائل ربيعى

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يبدأ مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج، فتح باب القبول لدفعات جديدة بنظام التعليم الإلكترونى المدمج بالفصل الدراسى سبتمبر 2019، والمقرر عقد امتحاناته فى يناير 2020، لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الدبلومات الفنية وكذلك حملة المؤهلات العليا.

 

ويبدأ المركز فى تلقى طلبات التقديم، اعتبارا من يوم الاثنين المقبل 1 يوليو 2019، حيث يتقدم الدارس بأوراقه "صورة الرقم القومى، وصورة المؤهل الدراسى، وصورتان شخصية"، لحجز موعد لأداء اختبار القبول، ويقوم المركز بتحديد وإعلان مواعيد امتحانات القبول للطلاب المتقدمين.

 

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة، يوفر لقاءات أسبوعية مع الدارسين، ومحاضرات إلكترونية، وفصول افتراضية وتطبيقات مطبوعة، وكتاب إلكترونى للطلاب، بهدف مواكبة متطلبات الجودة فى التعليم وقواعدها، وفق أحدث أساليب التدريس والتقويم، والوفاء بمتطلبات التطورات العالمية فى مجال التعليم عن بعد، مضيفا أن الجامعة تقوم بتطوير البنية التحتية والتكنولوجية لمركز التعليم المدمج لمواكبة متطلبات جودة العملية التعليمية، بالإضافة إلى تقديم برامج يحتاجها سوق العمل.

 

وأشار الدكتور جمال عبد العزيز مدير مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج، إلى أنه سيتم فتح باب القبول للدارسين الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الدبلومات الفنية بالعام الدراسى 2014 وما قبله بحيث يتحقق شرط مرور خمس سنوات على تاريخ الحصول على المؤهل المتوسط، على أن يكون الإلتحاق بالبرامج التالية ..

 

أولا: علوم الأعمال : الإدارة / المحاسبة/التأمين "كلية التجارة"

ثانيا: التربية "الطفولة المبكرة":

1_ إعداد معلمى مرحلة الطفولة المبكرة

2_ إعداد معلمى التربية الخاصة مرحلة الطفولة المبكرة "كلية التربية للطفولة المبكرة"

ثالثا: الترجمة باللغة انجليزية /علم نفس وتطبيقاته/ الدراسات التاريخية وحضارات العالم /علم اجتماع التطبيقى /النشر والحفظ الرقمى "كلية الآداب".

ويبدأ المركز فى تلقى طلبات التقديم، اعتبارا من يوم الإثنين المقبل 1 يوليو 2019، حيث يتقدم الدارس بأوراقه (صورة الرقم القومى، وصورة المؤهل الدراسى، وصورتان شخصية)، لحجز موعد لأداء إختبار القبول، ويقوم المركز بتحديد وإعلان مواعيد إمتحانات القبول للطلاب المتقدمين.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة، يوفر لقاءات أسبوعية مع الدارسين، ومحاضرات إلكترونية، وفصول افتراضية وتطبيقات مطبوعة، وكتاب إلكترونى للطلاب، بهدف مواكبة متطلبات الجودة فى التعليم وقواعدها، وفق أحدث أساليب التدريس والتقويم، والوفاء بمتطلبات التطورات العالمية فى مجال التعليم عن بعد، مضيفا أن الجامعة تقوم بتطوير البنية التحتية والتكنولوجية لمركز التعليم المدمج لمواكبة متطلبات جودة العملية التعليمية، بالإضافة إلى تقديم برامج يحتاجها سوق العمل.

وأشار الدكتور جمال عبد العزيز مدير مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج، إلى أنه سيتم فتح باب القبول للدارسين الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الدبلومات الفنية بالعام الدراسى 2014 وما قبله بحيث يتحقق شرط مرور خمس سنوات على تاريخ الحصول على المؤهل المتوسط، على أن يكون الإلتحاق بالبرامج التالية..

 

أولا: علوم الأعمال : الإدارة / المحاسبة/التأمين "كلية التجارة"

ثانيا: التربية "الطفولة المبكرة":

1-إعداد معلمى مرحلة الطفولة المبكرة

2- إعداد معلمى التربية الخاصة مرحلة الطفولة المبكرة "كلية التربية للطفولة المبكرة"

ثالثا:

الترجمة باللغة الإنجليزية علم نفس وتطبيقاته الدراسات التاريخية وحضارات العالم /علم اجتماع التطبيقى النشر والحفظ الرقمى (كلية الآداب)..

 


جامعة القاهرة

التعليم المدمج

امتحانات التعليم المدمج

عثمان الخشت

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