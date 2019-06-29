غياب 2114 طالب وطالبة عن امتحانات الثانوية العامة اليوم بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

رصدت غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة بسوهاج غياب 1499 طالب وطالبة عن أداء امتحان مادة الجيولوجيا من إجمالى عدد المقيدين لأداء امتحان اليوم والبالغ عددهم 11 ألف 796 طالب وطالبة بينما حضر الامتحان 10 الآف و279 طالب وطالبة.

وفى مادة الرياضة البحته بلغت جملة المقيدين 3183 طالب وطالبة وبلغ عدد الحاضرين اليوم 2821 طالب وطالبة بينما بلغ عدد من تغيبوا عن أداء الامتحان 362 طالب وطالبة.

أما مادة علم النفس فقد بلغ عدد المقيدين 6843 طالب وطالبه حضر منهم 6590 طالب وطالبة بينما تغيب 253 طالب وطالبة.

وعن ردود الأفعال حول الامتحانات الثلاثة جاءت متابينة بين من قال أن الامتحان كان فى متناول الطالب المتوسط ومن نماذج امتحانات الوزارة بينما أوضح البعض الاخر ان لامتحان وخاصة الجيولوجيا به بعض الغموض .

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى، وتعقد لـ 650 ألف طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.