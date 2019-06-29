طلاب جامعة فرنسية يتهمون فيس بوك وسناب شاب ببث محتويات إباحية وعنف جنسى

كتب: أحمد علوى

تواجه مواقع التواصل الاجتماعى الشهيرة، فيس بوك ، وسنابشات شكوى قضائية، تتهمهم بكونهم يبثون محتويات جنسية تحث على التحرش بالأطفال، العنف الجسدى.

وتلقى المدعى العام فى مدينة نيم الفرنسية، شكوى من مجموعة طلاب جامعة نيم، بان تطبيق ماسنجر التابع لفيس بوك، وكذلك سناب شات، يسمحون بنشر الصور المخلة ، الإباحية وكذلك تهمة "التواطؤ فى فساد القاصرين".

ووفقًا للشكوى ، فإن الشركات الكبرى تستهدف طلاب الجامعات وهم اكثر من يعانى من مسألة "الصور الإباحية" أو "الابتزاز" أو "العنف والاعتداء الجنسي".

وقال محامى مقدموا الشكوى، أن "الصور المركبة للأطفال والمراهقين تنتشر على هذه الشبكات وبالطبع تسببت فى أضرار بالغة للضحايا الصغار".

وأضاف، "هذه الشركات الكبيرة التى تدر أرباحاً كبيرة يجب أن تحمى الأضعف، وأشار المحامى "يجب أن يستثمروا فى إعدادات التحكم للتوقف عن توزيع صور جنسية صريحة للأطفال والمراهقين" ، مضيفًا أن هناك ضحايا لم يتعدى عمرهم 13 عامًا.