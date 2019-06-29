طقس الخليج .. شديد الحرارة على معظم الانحاء والكويت 50 درجة مئوية

وكالات

يشهد طقس الخليج اليوم السبت ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة

الإمارات

.. 42 درجة مئوية

يظل الطقس يوم "السبت" صحوا إلى غائم جزئيا شرقا مع ارتفاع في درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحيانا وسرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/س، ويكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الكويت

.. 50 درجة مئوية

نهارًا شديد الحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة .

ليلًا حار نسبيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 38 كم/ساعة .

السعودية

.. 47 درجة مئوية

يتوقع ان تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على المرتفعات الجنوبية الغربية (جازان ، عسير والباحة) كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي مكة المكرمة و المدينة المنورة خاصة الأجزاء الشرقية منها كذلك على مناطق الجوف والحدود الشمالية .