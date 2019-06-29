طرد عائلة من رحلة طيران أمريكية لسبب غريب.. اعرف التفاصيل

كتب محمد رضا

طردت شركة الخطوط الجوية الأمريكية عائلة من متن أحدى رحلاتها بسبب رائحة أجسام أفراد الأسرة، وذلك فور صعودهم إلى الطائرة التى تم استبعادهم منها بعد دقائق معدودة من الجلوس على المقاعد المخصصة لهم.

وقال يهودا أدلر، من ميامى، الذى كانت ترافقه زوجته وطفلتهما الصغيرة فى الرحلة يوم الأربعاء الماضى – بحسب حديثه لقناة "fox5dc" – "إننى لم أر هذا فى حياتى، بعد أقل من دقيقتين من جلوسنا، جاء شخص ما وقال لنا هناك حالة طوارئ عليكم يا رفاق الخروج من الطائرة"، مضيفًا: "اتبعنا التعليمات، ونزلنا من الطائرة، ثم راقبنا الطائرة وهى تطير".

وأضاف رب الأسرة: "قالوا إن هناك أشخاصًا على متن الطائرة يشكون من رائحة أجسامنا، وأن الطيار قال: "لا يمكننا السماح لك بالطيران فى هذه الطائرة"، وتابع أدلر: "شعرت بالصدمة من هذا الإدعاء، وأنا قلق بشأن أطفالى الثمانية الآخرين فى منزلنا فى مترو ديترويت، بعدما تأخر الرحلة من ميامى ليوم واحد بسبب إغلاق مطار ديترويت ليلة الثلاثاء".

وأوضح أدلر، أن الطائرة انطلقت مع أمتعتهم، وقال لأحد موظفى الخطوط الجوية الأمريكية، إنه يعتقد أنهم نُقلوا من الطائرة لأنهم يهود، فيما قال له المسؤول "عليك أن تهدأ"، واعتبر الراكب أن هذا الفعل معاداة للسامية.

فيما، قالت الخطوط الجوية الأمريكية، فى بيان لها، إن "هناك شكاوى متعددة حول رائحة السيد أدلر الجسدية وكان فريق المطار قلقًا بشأن راحة الركاب الآخرين، لقد تم إعطاؤهم الإقامة فى الفنادق وإعادة حجزهم".

ومن جهته، قال أدلر، إنهم استعادوا أمتعتهم عندما عادوا إلى ديترويت يوم الخميس، لكنه يشعر أن موظفى الخطوط الجوية الأمريكية كانوا محترمين للغاية.