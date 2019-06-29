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ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب هواتف بالمخالفة للقانون

السبت، 29 يونيو 2019 08:04 م
ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب هواتف بالمخالفة للقانون ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب هواتف
كتبت رحاب نبيل

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تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولى، برئاسة أميرة عطية مدير الإدارة الأولى من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات. 
 
قالت مصادر جمركية، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط الطيران القادمة من الخرطوم، تم الإشتباه فى أحد الركاب السودانيين القادمين، وبتفتيش حقائبه تبين وجود 3 علب هواتف بداخل كل منها 5 هواتف محمولة بإجمالى 15 هاتف محمول ماركة آيفون مخبأة داخل الحقائب .
 
قرر إبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة الدولى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات.
 
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تهريب

آيفون

جمارك المطار

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