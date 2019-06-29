صور ..التضامن: برامج تأهيل للتمكين الاقتصادى للمرأة فى أسيوط

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، عن تنفيذ عدد من البرامج التدريبية والتأهيلية لسيدات ساحل سليم وحى غرب بمحافظة أسيوط، باستهداف الفئات الأكثر احتياجا.

وقالت فاطمة الخياط، وكيل الوزارة مدير مديرية التضامن الاجتماعى بأسيوط، إن البرامج التدريبية استهدفت 150 سيدة مع إعطاء أولوية للمرأة المعيلة والمطلقات والأرامل، وتخصيص عدد من البرامج لتأهيل شباب الخريجين لتلبية احتياجات السوق من الحرف والمهن المختلفة، مشيرة إلى أن هذه الدورات تعمل على تأهيل الفئات المستهدفة لخلق فرص عمل من خلال إقامة مشروع صغير يعتمد على إكسابهن مهارات هذه الصناعات بالتدريب والتأهيل لتحقيق التمكين والاستقلالية الاقتصادية.

وأضافت فاطمة الخياط، أن الحرف التى تم التدريب عليها شملت فنون الخياطة والتفصيل وصناعة المنظفات والمخبوزات والعطور ومهنة الكوافير والتجميل وصناعة الاكسسوارات وانه تم تنظيم ورش عمل متخصصة على ايدى مدربين لرفع الكفاءة ﻭأنه فى نهاية الدورة تم تسليم المتدربات ماكينات الخياطة والأدوات الكهربائية للصناعة والمخبوزات والخامات كما ستقوم المديرية بالتنسيق مع الأسر المستفيدة لتسويق المنتجات من خلال العرض بالمعرض التى تقيمها المديرية بأنحاء المحافظة.