سوبر كورة
Ads
السبت، 29 يونيو 2019 03:39 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

جامعة سوهاج تطلق مبادرة لتطوير "حى راشد" يوليو القادم

السبت، 29 يونيو 2019 03:25 م
جامعة سوهاج تطلق مبادرة لتطوير "حى راشد" يوليو القادم الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج
سوهاج - محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج عن مبادرة تطوير منطقة "حى راشد" بحى غرب المحافظة، وذلك تنفيذا لما جاء بالمجلس الأعلى للجامعات بقيام الجامعة باختيار أحد الأحياء أو القرى الواقعة فى نطاق الجامعة لإطلاق مبادرة للتطوير، مشيراً إلى أن الجامعة بدأت سلسلة من الاجتماعات التحضيرية لهذا الحدث

ومن جانبه عقد الدكتور مصطفى عبدالخالق نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، اجتماع صباح اليوم لمناقشة تنفيذ مبادرة تطوير وتجميل منطقة "حى راشد" ببندر سوهاج، وذلك بالقاعة الصغرى لمجلس الجامعة، بحضور عدد من وكلاء الكليات لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وفريدة سلام رئيسة حى غرب .

وقال عبدالخالق إن مجلس الجامعة برئاسة الدكتور أحمد عزيز قرر تنمية وتجميل وتطوير منطقة "حى راشد" الواقعة بدائرة قسم أول سوهاج، وتوفير الاحتياجات اللازمة لسكان الحى حسب الامكانات المادية والبشرية المتاحة للجامعة.

وأضاف إن المبادرة ستقدم عدد كبير من الخدمات الحيوية لسكان المنطقة، منها عمل نظافة شاملة لمنطقة "حى راشد"، طلاء واجهات العمارات والبندوات بالشوارع الرئيسية، تشجير الأرصفة بأشجار مثمرة، عمل قافلة طبية لجميع التخصصات بالمجان، عمل اكشاك للشباب لشراء القمامة من المواطنين بعد فصلها من المنبع، عمل قافلة لمحو الأمية وتعليم الكبار، عقد مجموعة من ورش العمل لتدريب شباب المنطقة وتأهيلهم لسوق العمل، والاتفاق على سرعة إعداد خطة تنفيذية لعرضها على كل من الدكتور أحمد الإنصارى محافظ سوهاج، والدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، حتى يتسنى إقرارها وتنفيذها مع وضع مقترح بالبدء فى تنفيذ هذه الخطة يوم 16 من شهر يوليو القادم 2019.

ومن جانبها أعددت فريدة سلام رئيس حى غرب عدد من المشكلات التى يعانى منها سكان المنطقة منها الانفجارات المتكررة لبالوعات الصرف الصحى، نظرا للكثافة السكانية المقدرة بـ 15000مواطن، وطريقة التخلص الخاطئ من القمامة، والذى يؤدى إلى إنتشار الأمراض والأوبئة، وانتشار الباعة الجائلين بشكل عشوائى، وعرقلة حركة السير، عدم تنظيم المنطقة مروريا، وغيرها من المشكلات التى تم رصدها من خلال المتابعة

 

 

 


سوهاج

جامعة سوهاج

رئيس جامعة سوهاج

حى راشد بوهاج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس جامعة سوهاج يشهد "حفلة سمر" معسكر الفرقة الأولى بكلية التربية الرياضية

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 10:06 م

رئيس جامعة سوهاج يحيى العلم مع طلاب "القوافل الرياضية لتنمية البيئة".. صور

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 04:56 م

رئيس جامعة سوهاج: طرح 4 مشروعات جديدة بتكلفة نصف مليار جنيه.. تعرف عليها

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 08:00 ص

تطوير وحدة غسيل كلوى وإنشاء وحدة طوارئ أطفال بجامعة سوهاج بـ16 مليون جنيه

الأحد، 23 يونيو 2019 06:44 م

فيديو وصور .. رئيس جامعة سوهاج يكرم 126 طالب اجتازوا دورة اللغة الإنجليزية

الأربعاء، 19 يونيو 2019 12:03 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سوبر كورة يكشف أولى خطوات كهربا لفسخ تعاقده مع الزمالك

سوبر كورة يكشف أولى خطوات كهربا لفسخ تعاقده مع الزمالك

س و ج.. كيف يتعامل المنتخب مع إصابة جنش وغيابه عن امم افريقيا 2019؟

س و ج.. كيف يتعامل المنتخب مع إصابة جنش وغيابه عن امم افريقيا 2019؟

#٣٠_يونيو_اراده_شعب.. المصريون يحتفلون بالذكرى السادسة للثورة

#٣٠_يونيو_اراده_شعب.. المصريون يحتفلون بالذكرى السادسة للثورة

التعليم: إضافة إجابة بديلة لأحد أسئلة امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة

التعليم: إضافة إجابة بديلة لأحد أسئلة امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة

خالد صلاح فى ذكرى ثورة 30 يونيو: "اللهم أدم علينا وحدة مصر وقوة شعبها"

خالد صلاح فى ذكرى ثورة 30 يونيو: "اللهم أدم علينا وحدة مصر وقوة شعبها"

الحكم السنغالى ماجيت نداى يدير مباراة مصر واوغندا غداً

الحكم السنغالى ماجيت نداى يدير مباراة مصر واوغندا غداً

العالم يتغنى بنجاح مصر فى تنظيم أمم أفريقيا.. صحف الجزائر تشيد بكرم ضيافة المصريين وتؤكد: القاهرة لا تعرف النوم.. الإعلام المغربى: أرض الكنانة توحد الأشقاء.. وموقع تونسى: كان 2019 بنكهة عالمية على ملاعب الإبداع

العالم يتغنى بنجاح مصر فى تنظيم أمم أفريقيا.. صحف الجزائر تشيد بكرم ضيافة المصريين وتؤكد: القاهرة لا تعرف النوم.. الإعلام المغربى: أرض الكنانة توحد الأشقاء.. وموقع تونسى: كان 2019 بنكهة عالمية على ملاعب الإبداع

طرد عائلة من رحلة طيران أمريكية لسبب غريب.. اعرف التفاصيل

طرد عائلة من رحلة طيران أمريكية لسبب غريب.. اعرف التفاصيل

النقل: إنجاز 4500 كم من المشروع القومى للطرق بتكلفة 75 مليار جنيه حتى الآن

النقل: إنجاز 4500 كم من المشروع القومى للطرق بتكلفة 75 مليار جنيه حتى الآن

صور.. المحمدى يكشف سر تفوقه الهجومى مع الفراعنة ويؤكد: "البطولة من نصيبنا"

صور.. المحمدى يكشف سر تفوقه الهجومى مع الفراعنة ويؤكد: "البطولة من نصيبنا"

شاهد فى دقيقة.. غانا فى صراع شرس مع أسود الكاميرون

شاهد فى دقيقة.. غانا فى صراع شرس مع أسود الكاميرون

"القاهرة مدينة لا يغشاها النعاس".. هكذا تغنت الشروق الجزائرية بجمال مصر

"القاهرة مدينة لا يغشاها النعاس".. هكذا تغنت الشروق الجزائرية بجمال مصر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة