جامعة سوهاج تطلق مبادرة لتطوير "حى راشد" يوليو القادم

سوهاج - محمود مقبول

أعلن الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج عن مبادرة تطوير منطقة "حى راشد" بحى غرب المحافظة، وذلك تنفيذا لما جاء بالمجلس الأعلى للجامعات بقيام الجامعة باختيار أحد الأحياء أو القرى الواقعة فى نطاق الجامعة لإطلاق مبادرة للتطوير، مشيراً إلى أن الجامعة بدأت سلسلة من الاجتماعات التحضيرية لهذا الحدث

ومن جانبه عقد الدكتور مصطفى عبدالخالق نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، اجتماع صباح اليوم لمناقشة تنفيذ مبادرة تطوير وتجميل منطقة "حى راشد" ببندر سوهاج، وذلك بالقاعة الصغرى لمجلس الجامعة، بحضور عدد من وكلاء الكليات لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وفريدة سلام رئيسة حى غرب .

وقال عبدالخالق إن مجلس الجامعة برئاسة الدكتور أحمد عزيز قرر تنمية وتجميل وتطوير منطقة "حى راشد" الواقعة بدائرة قسم أول سوهاج، وتوفير الاحتياجات اللازمة لسكان الحى حسب الامكانات المادية والبشرية المتاحة للجامعة.

وأضاف إن المبادرة ستقدم عدد كبير من الخدمات الحيوية لسكان المنطقة، منها عمل نظافة شاملة لمنطقة "حى راشد"، طلاء واجهات العمارات والبندوات بالشوارع الرئيسية، تشجير الأرصفة بأشجار مثمرة، عمل قافلة طبية لجميع التخصصات بالمجان، عمل اكشاك للشباب لشراء القمامة من المواطنين بعد فصلها من المنبع، عمل قافلة لمحو الأمية وتعليم الكبار، عقد مجموعة من ورش العمل لتدريب شباب المنطقة وتأهيلهم لسوق العمل، والاتفاق على سرعة إعداد خطة تنفيذية لعرضها على كل من الدكتور أحمد الإنصارى محافظ سوهاج، والدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، حتى يتسنى إقرارها وتنفيذها مع وضع مقترح بالبدء فى تنفيذ هذه الخطة يوم 16 من شهر يوليو القادم 2019.

ومن جانبها أعددت فريدة سلام رئيس حى غرب عدد من المشكلات التى يعانى منها سكان المنطقة منها الانفجارات المتكررة لبالوعات الصرف الصحى، نظرا للكثافة السكانية المقدرة بـ 15000مواطن، وطريقة التخلص الخاطئ من القمامة، والذى يؤدى إلى إنتشار الأمراض والأوبئة، وانتشار الباعة الجائلين بشكل عشوائى، وعرقلة حركة السير، عدم تنظيم المنطقة مروريا، وغيرها من المشكلات التى تم رصدها من خلال المتابعة