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تعرف على قائمة ترتيب شركات السمسرة بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضى

السبت، 29 يونيو 2019 03:00 ص
تعرف على قائمة ترتيب شركات السمسرة بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضى البورصة المصرية أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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تصدرت المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال الأسبوع الماضى، بإجمالى قيمة تداول بلغت 960 مليون جنيه، بحصة سوقية بلغت 16.8%، وجاءت شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية، فى المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت 606.7 مليون جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 10.6%.

   
وحلت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 520.4 مليون جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 9.1%، وفى المركز الرابع تأتى شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 520 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 9.1%، وفى المركز الخامس شركة سيجما لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 406.96 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 7.1%.
 
وجاء فى المركز السادس شركة أرقام لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 394.7 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 6.9%، فاروس لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع بقيمة تداول 307.8 مليون جنيه بنسبة 5.4%، وحل فى المركز الثامن شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة 291 مليون جنيه بنسبة 5.1%.
 
وحلت فى المركزين التاسع والعاشر شركتا بايونيرز لتداول الأوراق المالية، كايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 245.97 مليون جنيه، و 212.9 مليون جنيه جنيه، بنسبة 4.3%، 3.7% على التوالى، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.
 

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