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ترقية 11 عضواً بهيئة التدريس وتعيين 10 مدرسين بجامعة طنطا

السبت، 29 يونيو 2019 01:46 م
ترقية 11 عضواً بهيئة التدريس وتعيين 10 مدرسين بجامعة طنطا الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا
الغربية - محمد طارق

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وافق مجلس جامعة طنطا فى جلسته الأخيرة برئاسة الدكتور مجدى عبد الرؤوف سبع رئيس الجامعة، على ترقية 11 عضوا بهيئة التدريس وتعيين 10 مدرسين .

حيث تم منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ لكل من "وحيد كمال زهرة بكلية الهندسة، وفاطمة محمود نصر وإيمان محمد عز العرب بكلية الآداب، ومنح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ مساعد لكل من رانيا مصطفى السلامى وريهام عبد السلام مارية بكلية الطب، وأمانى أحمد حبيب وهدى عبد العزيز مطر بكلية التربية النوعية، ومنال عبد الله جاهين ونعمات مظلوم فهمى بكلية التمريض، وعبد الوهاب حسن العيسوى وطارق محمدى خليفة " بكلية الهندسة.

كما وافق المجلس على التعيين فى وظيفة مدرس لكل من "إيمان عبد الستار الخطيب بكلية العلوم ، وكرم عبد القادر الحواط بكلية الآداب ، ومنى أحمد أصلان وهناء مبروك الشيخ ومى محمود صالح وأسامة عبد الفتاح سرور ونانسى محمد الطنطاوى بكلية الطب، وأحمد محمد بدر بكلية طب الأسنان، وسماح رمضان محمد بكلية الهندسة، وأنجال محمد أبو النجاه " بكلية التربية الرياضية.

بالإضافة إلى الموافقة على منح 34 درجة دكتوراه و 170 درجة ماجستير، و 59 دبلوم الدراسات العليا فى التخصصات المختلفة.

 


جامعة طنطا

رئيس جامعة طنطا

هيئة التدريس بجامعة طنطا

تعيين مدرسين جدد

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