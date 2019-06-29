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تجديد حبس متهمين بقتل شاب بالأسلحة البيضاء فى السلام 15 يوماً

السبت، 29 يونيو 2019 11:36 ص
تجديد حبس متهمين بقتل شاب بالأسلحة البيضاء فى السلام 15 يوماً حبس - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قرر قاضى المعارضات، بمحكمة جنح نيابة السلام، تجديد  حبس متهمين بقتل شاب بمنطقة النهضة بمدينة السلام، بالأسلحة البيضاء، 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

كانت قوات الأمن تمكنت من القبض على المتهمين بقتل شاب بمنطقة النهضة بمدينة السلام، حيث أمرت النيابة، بتفريغ كاميرات المراقبة، بمحيط واقعة مقتل شاب بأحد شوارع مدينة النهضة بالسلام، لتحديد هوية المتهمين

وكشف مصدر أمنى بأن المجنى عليه هو "م.م"، وكشفت تحريات المباحث قيام عاطلين، بالهجوم على المجنى عليه فى بالطريق العام، وسددوا له عدة طعنات وفروا هاربين.

ترجع  الواقعة بتلقى غرفة عمليات النجدة، بلاغاً من الأهالي، يفيد بقيام عاطلين، بتسديد عدة طعنات لشاب، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

 

 

 


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نيابة السلام

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