تجديد حبس المتهمين بانتحال صفة شرطية والنصب على المواطنين بالجيزة

كتب أحمد الجعفرى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس 4 أشخاص، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى، لاستدراج راغبى تحويل العملة المصرية إلى الدولار، وانتحال صفة ضباط شرطة، والاستيلاء على المبالغ المالية.

‌

تلقى قسم شرطة العجوزة بلاغا من مندوب تحصيل بشركة أكياس ورقية، أفاد فيه بتعرض للنصب وسرقة 345 ألف جنيه على يد 4 أشخاص.

وبإجراء التحريات، تبين أن مندوب التحصيل تعرف على شخص عن طريق مواقع التواصل الإجتماعى، واتفق معه على تغيير مبلغ مالى "عملة محلية" إلى عملات أجنبية، وتقابل معه بالعجوزة، وأثناء ذلك فوجئ بسيارة ملاكي وأخرى ميكروباص، ترجل منها أشخاص مجهولين ادعوا أنهم من رجال الشرطة، واصطحبوه داخل السيارة الميكروباص، واستولوا منه على مبلغ 345 ألف جنيه، خاص بالشركة محل عمله، و3 هواتف محمولة، وتركوه أعلى الطريق الدائرى وفروا هاربين.