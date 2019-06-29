سوبر كورة
Ads
السبت، 29 يونيو 2019 03:28 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

تجديد حبس المتهمين بانتحال صفة شرطية والنصب على المواطنين بالجيزة

السبت، 29 يونيو 2019 02:28 م
تجديد حبس المتهمين بانتحال صفة شرطية والنصب على المواطنين بالجيزة حبس - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس  4 أشخاص، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى، لاستدراج راغبى تحويل العملة المصرية إلى الدولار، وانتحال صفة ضباط شرطة، والاستيلاء على المبالغ المالية.
 ‌
تلقى قسم شرطة العجوزة بلاغا من مندوب تحصيل بشركة أكياس ورقية، أفاد فيه بتعرض للنصب وسرقة 345 ألف جنيه على يد 4 أشخاص.
 
وبإجراء التحريات، تبين أن  مندوب التحصيل تعرف على شخص عن طريق مواقع التواصل الإجتماعى، واتفق معه على تغيير مبلغ مالى "عملة محلية" إلى عملات أجنبية، وتقابل معه بالعجوزة، وأثناء ذلك فوجئ بسيارة ملاكي وأخرى ميكروباص، ترجل منها أشخاص مجهولين ادعوا أنهم من رجال الشرطة، واصطحبوه داخل السيارة الميكروباص، واستولوا منه على مبلغ 345 ألف جنيه، خاص بالشركة محل عمله، و3 هواتف محمولة، وتركوه أعلى الطريق الدائرى وفروا هاربين.

تحويل عملات

نصب واحتيال

انتحال صفة

تبديل عملات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سوبر كورة يكشف أولى خطوات كهربا لفسخ تعاقده مع الزمالك

سوبر كورة يكشف أولى خطوات كهربا لفسخ تعاقده مع الزمالك

س و ج.. كيف يتعامل المنتخب مع إصابة جنش وغيابه عن امم افريقيا 2019؟

س و ج.. كيف يتعامل المنتخب مع إصابة جنش وغيابه عن امم افريقيا 2019؟

التعليم: إضافة إجابة بديلة لأحد أسئلة امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة

التعليم: إضافة إجابة بديلة لأحد أسئلة امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة

العالم يتغنى بنجاح مصر فى تنظيم أمم أفريقيا.. صحف الجزائر تشيد بكرم ضيافة المصريين وتؤكد: القاهرة لا تعرف النوم.. الإعلام المغربى: أرض الكنانة توحد الأشقاء.. وموقع تونسى: كان 2019 بنكهة عالمية على ملاعب الإبداع

العالم يتغنى بنجاح مصر فى تنظيم أمم أفريقيا.. صحف الجزائر تشيد بكرم ضيافة المصريين وتؤكد: القاهرة لا تعرف النوم.. الإعلام المغربى: أرض الكنانة توحد الأشقاء.. وموقع تونسى: كان 2019 بنكهة عالمية على ملاعب الإبداع

طرد عائلة من رحلة طيران أمريكية لسبب غريب.. اعرف التفاصيل

طرد عائلة من رحلة طيران أمريكية لسبب غريب.. اعرف التفاصيل

النقل: إنجاز 4500 كم من المشروع القومى للطرق بتكلفة 75 مليار جنيه حتى الآن

النقل: إنجاز 4500 كم من المشروع القومى للطرق بتكلفة 75 مليار جنيه حتى الآن

صور.. المحمدى يكشف سر تفوقه الهجومى مع الفراعنة ويؤكد: "البطولة من نصيبنا"

صور.. المحمدى يكشف سر تفوقه الهجومى مع الفراعنة ويؤكد: "البطولة من نصيبنا"

شاهد فى دقيقة.. غانا فى صراع شرس مع أسود الكاميرون

شاهد فى دقيقة.. غانا فى صراع شرس مع أسود الكاميرون

"القاهرة مدينة لا يغشاها النعاس".. هكذا تغنت الشروق الجزائرية بجمال مصر

"القاهرة مدينة لا يغشاها النعاس".. هكذا تغنت الشروق الجزائرية بجمال مصر

وفاة الفنان محمد أبو الوفا وتشييع جثمانه من مسقط رأسه بالفيوم

وفاة الفنان محمد أبو الوفا وتشييع جثمانه من مسقط رأسه بالفيوم

الحكومة تفند شائعة تداول أدوية مسرطنة لعلاج فيروس سى

الحكومة تفند شائعة تداول أدوية مسرطنة لعلاج فيروس سى

روح الفريق الواحد للفراعنة فى أمم أفريقيا تفسد مخطط اللجان الإلكترونية المشبوهة.. أزمة عمرو وردة تكشف تكاتف نجوم المنتخب والمعدن المصرى فى مشوار حصد الكأس الثامنة..والتنظيم المبهر يثير جنون دويلة منتخب المجنسين

روح الفريق الواحد للفراعنة فى أمم أفريقيا تفسد مخطط اللجان الإلكترونية المشبوهة.. أزمة عمرو وردة تكشف تكاتف نجوم المنتخب والمعدن المصرى فى مشوار حصد الكأس الثامنة..والتنظيم المبهر يثير جنون دويلة منتخب المجنسين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة