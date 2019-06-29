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تأخر إقلاع 7 رحلات دولية بمطار القاهرة لأعمال الصيانة وظروف التشغيل

السبت، 29 يونيو 2019 12:14 م
تأخر إقلاع 7 رحلات دولية بمطار القاهرة لأعمال الصيانة وظروف التشغيل مطار القاهرة الدولي
كتبت رحاب نبيل

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شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولى، اليوم السبت، تأخر إقلاع 7 رحلات جوية دولية بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل.

 

وقالت مصادر ملاحية بالمطار، إن المطار شهد تأخر إقلاع رحلات الخطوط الجوية السعودية رقم 318 المتجهة إلى المدينة المنورة، ورحلة إحدى شركات الخطوط التركية رقم 693 والمتجهة إلى إسطنبول، ورحلة الشركة للشحن رقم 6469 والمتجهة إلى إسطنبول.

 

وأضافت المصادر أن المطار شهد أيضا تأخر إقلاع رحلة الخطوط الجوية الألمانية "لوفتاهنزا" رقم 8450 والمتجهة إلى هونج كونج، ورحلة إحدى شركات الطيران رقم 650 المتجهة إلى أبوظبى، ورحلة شركة الخطوط الجوية الأردنية رقم 508 والمتجهة إلى عمان، ورحلة شركة الخطوط الكويتية رقم 544 والمتجهة إلى الكويت، بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل.

 


حركة الطيران

مطار القاهرة

رحلات دولية

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