بالفيديو والانفوجراف.. تعرف على 12 شائعة نفتها الحكومة خلال 11 يوما

كتبت هند مختار

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى تقريره الدورى لرصد الشائعات رصد 12 شائعة انتشرت فى 11يوما .

وتضمنت هذه الشائعات، تصدٌر مصر المركز الأول عالمياً فى معدلات الطلاق، بمعدل مليون حالة سنوياً، وتحمل ميزانية الدولة 9 مليارات جنيه لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

كما شملت الشائعات، تداول أدوية مسرطنة لعلاج فيروس سى، وتخفيض برامج الحماية الاجتماعية فى الموازنة العامة الجديدة 2019 /2020، وفرض ضرائب جديدة على الموظفين لتمويل زيادة الأجور فى الموازنة العامة الجديدة 2019/2020، وتداول عملات معدنية فئة "1جنيه" دون سكها.

وتحمل وزارة التضامن أجور النجوم المشاركين فى حملة مكافحة الإدمان، وتراجع الدولة عن تنفيذ مبادرة حياة كريمة لعد توافر المخصصات المالية، ووقف تنفيذ مشروعات الصرف الصحى بالقرى الأكثر احتياجاً، لعدم توافر التمويل، وانخفاض أسعار محصول الطماطم بسبب تفشي آفات به، وفرض خصومات على مكافآت المعلمين المؤقتين، والإعلان عن وظائف جديدة بوزارة الانتاج الحربى.