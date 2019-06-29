اليوم السابع: "30 يونيو.. 6 سنوات من التنمية"

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها مرور 6 سنوات على ثورة 30 يونيو تحت عنوان "30 يونيو.. 6 سنوات من التنمية.. شمس المحروسة تشرق فى أفريقيا والعالم بالقوة الناعمة والدبلوماسية الرشيدة".

كما يضم العدد تغطية لمشاركة الرئيس السيسى فى قمة مجموعة العشرين بأوساكا اليابانية تحت عنوان "السيسى يستعرض الرؤية المصرية ل «عدم المساواة » أمام قادة العشرين.. ويؤكد: شراكتنا لا بديل عنها.. الرئيس: أطر حوكمة النظام الاقتصادى والمالى العالمى تحتاج إلى إصلاح يعكس مشاركة العالم النامى فى عملية اتخاذ القرار.. إرادتنا السياسية الأفريقية تتجه بخطوات ثابتة وجادة على الصعيد الوطنى والقارى بشكل متكامل لتحقيق التنمية المستدامة".



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