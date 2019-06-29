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النقل: إعادة هيكلة "القاهرة للعبارات" للاستفادة من الخبرات وتطويرها

السبت، 29 يونيو 2019 02:41 م
النقل: إعادة هيكلة "القاهرة للعبارات" للاستفادة من الخبرات وتطويرها عبارة - أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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أكدت وزارة النقل أن قطاع النقل البحرى يعتبر أحد أهم القطاعات المتعلقة بالاقتصاد المصرى ويمتلك إمكانيات هائلة ويجب ان يعود بالنفع على الاقتصاد المصرى، لافتة إلى أهمية تعظيم منظومة النقل البحرى وأن هذا يتطلب المتابعة الدقيقة لكل الهيئات والشركات العاملة فى هذا المجال حتى يستطيع القطاع المساهمة الفعالة فى زيادة موارد الدولة.

وذكرت الوزارة فى بيان اليوم، أنه تم بحث الموقف الحالى لشركة القاهرة للعبارات، مع اللواء بحرى محمد طلعت الرئيس الجديد للشركة، سواء الموقف المالى أو موقف العبارات العاملة بالشركة والخطط المستقبلية لتطويرها، والتأكيد على نقل مقر الشركة من الاسكندرية إلى سفاجا للمتابعة الدقيقة لمنظومة تشغيل العبارات و العمل على إعادة هيكلة الشركة لتعظيم الاستفادة من الخبرات الموجودة بها والاستعانة بالمتخصصين المميزين فى هذا المجال اذا تطلب الامر ذلك لدفع خطة تطوير الشركة المتعلقة بعمليات نقل الافراد او البضائع بما يعود ايجابيا على الاقتصاد القومى.

كما تم التأكيد على الاهتمام بإجراء عمليات الصيانة الدورية للعبارتين "القاهرة والرياض" والذى يحقق بدوره توفير أعلى معدلات الأمان، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات التى تكفل النهوض والارتقاء بمستوى خدمات النقل البحرى بين موانئ جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية وتحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة لراحة وسلامة الركاب.


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