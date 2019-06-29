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المتهمتان بسرقة جارتهما فى حدائق القبة: "هى اللى بتسيب باب شقتها مفتوح"

السبت، 29 يونيو 2019 05:45 م
المتهمتان بسرقة جارتهما فى حدائق القبة: "هى اللى بتسيب باب شقتها مفتوح" كلابش - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة حدائق القبة بحبس سيدتين 4 أيام على ذمة التحقيق، فى اتهامهما بسرقة شقة جارتهما المعلمة. 

واعترفت المتهمتان فى التحقيقات بارتكاب للواقعة وأقرتا بأنهما تربطهما بها علاقة جيرة، وأثناء ترددهما على مسكنها لاحظتا تركها باب الشقة مفتوحا، فدخلتا واستوليتا على المسروقات.

وبإرشادهما ضبط رجال الشرطة المسروقات المستولى عليها فى مسكن المتهمتين، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت عليها، واتهمتهما بالسرقة، فتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيق.

وتمكنت مباحث قسم شرطة حدائق القبة، من ضبط السيدتين المقيمتين بدائرة القسم، واعترفتا بسرقة (جهاز لوحى "تابلت" - 45 ألفا و550 جنيها) من داخل مسكن معلمة بإحدى المدارس الثانوية.


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نيابة حدائق القبة

قسم حدائق القبة

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