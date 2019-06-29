سوبر كورة
Ads
السبت، 29 يونيو 2019 01:55 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

القبض على عاطل وراء سرقة السيارات بمنطقة السيدة زينب

السبت، 29 يونيو 2019 01:45 م
القبض على عاطل وراء سرقة السيارات بمنطقة السيدة زينب سرقة سيارة - أرشيفية
كتب محمد أبو عوض

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكن رجال المباحث بالقاهرة، فى كشف غموض واقعة سرقة سيارة حكومية بالسيدة زينب، وأن وراء الحادث عاطل يسرق السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

تلقى قسم شرطة السيدة زينب، بلاغا من مشرف حركة السيارات بإحدى الجهات الحكومية، بإكتشافه سرقة إحدى السيارات "ميكروباص" ملك الجهه محل عمله، وذلك عقب قيام قائدها بتركها بأحد الشوارع بدائرة القسم ولم يتهم أو يشتبه فى أحد.

 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة عاطل سبق إتهامه فى قضيتين آخرهما قضية سرقة وسائل نقل.

 

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بإسلوب (المفتاح المصطنع)،

 

وبمناقشته إعترف بإرتكاب عدد 3 حوادث بذات الأسلوب،وأقر بتصرفه بالبيع فى السيارات المستولى عليها لدى عميليه ( سيئى النية - عاطل ، عامل زراعى – لهما معلومات جنائية مسجلة) وتم  ضبطهما بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتم بإرشادهما ضبط السيارات المستولى عليها بمكان إخفائها، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات وإتهموهم بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


جريمة سرقة

السيدة زينب

سرقة سيارة

مباحث السيدة زينب

سيارات مسروقة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ضبط مسجلين بحوزتهما بندقية آلية وخرطوش بعد سرقتهما سيارة مواطن بالسويس

السبت، 29 يونيو 2019 12:05 م

إحالة سائق للجنح بتهمة سرقة سيارة من جراج فى شبرا

الجمعة، 28 يونيو 2019 03:10 م

ضبط المتهمين بسرقة سيارة تحت تهديد السلاح فى الإسماعيلية

الجمعة، 28 يونيو 2019 12:28 م

تجديد حبس 3 متهمين بسرقة سيارة بالسلام 15 يوماً

الخميس، 27 يونيو 2019 01:58 م

تأجيل محاكمة 7أشخاص متهمين بقتل آخر وسرقة سيارته بالطريق العام لـ22 سبتمبر

الأربعاء، 26 يونيو 2019 01:53 م

حبس سائق بتهمة سرقة سيارة من جراج فى شبرا

الأربعاء، 26 يونيو 2019 12:18 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
طرد عائلة من رحلة طيران أمريكية لسبب غريب.. اعرف التفاصيل

طرد عائلة من رحلة طيران أمريكية لسبب غريب.. اعرف التفاصيل

النقل: إنجاز 4500 كم من المشروع القومى للطرق بتكلفة 75 مليار جنيه حتى الآن

النقل: إنجاز 4500 كم من المشروع القومى للطرق بتكلفة 75 مليار جنيه حتى الآن

صور.. المحمدى يكشف سر تفوقه الهجومى مع الفراعنة ويؤكد: "البطولة من نصيبنا"

صور.. المحمدى يكشف سر تفوقه الهجومى مع الفراعنة ويؤكد: "البطولة من نصيبنا"

شاهد فى دقيقة.. غانا فى صراع شرس مع أسود الكاميرون

شاهد فى دقيقة.. غانا فى صراع شرس مع أسود الكاميرون

"القاهرة مدينة لا يغشاها النعاس".. هكذا تغنت الشروق الجزائرية بجمال مصر

"القاهرة مدينة لا يغشاها النعاس".. هكذا تغنت الشروق الجزائرية بجمال مصر

وفاة الفنان محمد أبو الوفا وتشييع جثمانه من مسقط رأسه بالفيوم

وفاة الفنان محمد أبو الوفا وتشييع جثمانه من مسقط رأسه بالفيوم

الحكومة تفند شائعة تداول أدوية مسرطنة لعلاج فيروس سى

الحكومة تفند شائعة تداول أدوية مسرطنة لعلاج فيروس سى

روح الفريق الواحد للفراعنة فى أمم أفريقيا تفسد مخطط اللجان الإلكترونية المشبوهة.. أزمة عمرو وردة تكشف تكاتف نجوم المنتخب والمعدن المصرى فى مشوار حصد الكأس الثامنة..والتنظيم المبهر يثير جنون دويلة منتخب المجنسين

روح الفريق الواحد للفراعنة فى أمم أفريقيا تفسد مخطط اللجان الإلكترونية المشبوهة.. أزمة عمرو وردة تكشف تكاتف نجوم المنتخب والمعدن المصرى فى مشوار حصد الكأس الثامنة..والتنظيم المبهر يثير جنون دويلة منتخب المجنسين

مصر قلب أفريقيا النابض.. كان 2019 تجمع رؤساء القارة السمراء.. السيسى يفتتح البطولة ويدعم الفراعنة أمام زيمبابوى.. رئيس غانا يحضر مباراة بلاده أمام بنين بالإسماعيلية.. ورئيس موريتانيا يتابع منتخب بلاده بالسويس

مصر قلب أفريقيا النابض.. كان 2019 تجمع رؤساء القارة السمراء.. السيسى يفتتح البطولة ويدعم الفراعنة أمام زيمبابوى.. رئيس غانا يحضر مباراة بلاده أمام بنين بالإسماعيلية.. ورئيس موريتانيا يتابع منتخب بلاده بالسويس

تعرف على نتائج اليوم الثامن من بطولة امم أفريقيا 2019

تعرف على نتائج اليوم الثامن من بطولة امم أفريقيا 2019

الجمعية الفلكية بجدة: كسوف كلى للشمس الثلاثاء المقبل

الجمعية الفلكية بجدة: كسوف كلى للشمس الثلاثاء المقبل

الخليج الكويتية: الرئيس السيسى رسخ مكانة مصر كدولة قائدة إقليميا وعالميا

الخليج الكويتية: الرئيس السيسى رسخ مكانة مصر كدولة قائدة إقليميا وعالميا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة