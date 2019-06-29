القبض على عاطل وراء سرقة السيارات بمنطقة السيدة زينب

كتب محمد أبو عوض

تمكن رجال المباحث بالقاهرة، فى كشف غموض واقعة سرقة سيارة حكومية بالسيدة زينب، وأن وراء الحادث عاطل يسرق السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة السيدة زينب، بلاغا من مشرف حركة السيارات بإحدى الجهات الحكومية، بإكتشافه سرقة إحدى السيارات "ميكروباص" ملك الجهه محل عمله، وذلك عقب قيام قائدها بتركها بأحد الشوارع بدائرة القسم ولم يتهم أو يشتبه فى أحد.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة عاطل سبق إتهامه فى قضيتين آخرهما قضية سرقة وسائل نقل.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بإسلوب (المفتاح المصطنع)،

وبمناقشته إعترف بإرتكاب عدد 3 حوادث بذات الأسلوب،وأقر بتصرفه بالبيع فى السيارات المستولى عليها لدى عميليه ( سيئى النية - عاطل ، عامل زراعى – لهما معلومات جنائية مسجلة) وتم ضبطهما بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتم بإرشادهما ضبط السيارات المستولى عليها بمكان إخفائها، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات وإتهموهم بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.