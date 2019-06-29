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الشرطه الفرنسية تعتقل شخصين لاتهامهما بالمشاركة فى هجمات تريب بفرنسا

السبت، 29 يونيو 2019 01:53 م
الشرطه الفرنسية تعتقل شخصين لاتهامهما بالمشاركة فى هجمات تريب بفرنسا الشرطة الفرنسية
كتب: أحمد علوى

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اعتقلت الشرطة الفرنسية شخصين للاشتباه فى صلتهم بهجوم تريب الذى وقع فى مارس من عام 2018.

 

واعتقلت الشرطة رضا رضا، 29 عامًا، وسفيان م.، 27 عامًا، ويشتبه فى أنهما لعبا دورًا فى الحصول على السلاح المستخدم من قبل منفذ الهجوم رضوان لاكيم.

 

ووفقًا لصحيفة لو فيجارو الفرنسية، قال مصدر قضائى، إنهم اتُهموا "بالتآمر الجنائي" و"حيازة أو نقل أسلحة أو ذخيرة من الفئتين" أ "أو" ب"، " فيما يتعلق بعمل إرهابى "، وتم إطلاق سراح ثلاثة رجال آخرين، تم اعتقالهم يوم الثلاثاء، ويومى الخميس والجمعة.

 

وفى مارس 2018، سرق رضوان لاكيم البالغ من العمر 25 عامًا سيارة فى كاركاسون أسقط منها الراكب وأطلق النار على السائق. ثم دخل سوبر ماركت سوبر يو فى مدينة تريبس، مما أدى إلى مقتل جزار، والملازم أول فى الدرك أرنو بيلترام، الذى كان رهينة بدلًا من امرأة، وقُتل المهاجم فى نهاية المطاف برصاص رجال الدرك وأعلن تنظيم داعش الارهابى مسؤوليته عن الهجمات.


تريب

الارهاب فى فرنسا

الشرطة الفرنسية

فرنسا

احتجاز رهائن فى فرنسا

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