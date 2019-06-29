"الزراعة" تتخذ حزمة إجراءات رقابية لتوزيع الأسمدة الصيفية.. اعرف التفاصيل

قال تقرير قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، إنه جرى تنفيذ عدة إجراءات للرقابة على عملية توزيع الأسمدة الصيفية الموسم الحالى للتأكد من وصولها إلى مستحقيها بالكميات وفى التوقيتات المناسبة لتطبيق منظومة توزيع الأسمدة الأزوتية المدعمة.



وأضاف تقرير وزارة الزراعة اليوم الجمعة، الذى حصل "اليوم السابع"، على نسخه منه، أن ذلك يجرى من خلال تنفيذ منظومة تكويد الأسمدة المشحونة من المصانع للتأكد من وصولها إلى الجمعيات المحلية بالقرى على مستوى جميع المحافظات ومن خلال جميع قطاعات التوزيع المختلفة (ائتمان – إصلاح – استصلاح الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية).



وأوضح التقرير، أنه جرى تشكيل لجان للمرور والمتابعة على الجمعيات التعاونية الزراعية المحلية بمشاركة كافة جهات الاختصاص للوقوف على حالة شحن الأسمدة وتخزينها والأرصدة المتبقية بالجمعيات ومراجعة صرف الأسمدة وفقاً لضوابط الصرف المحددة وطبقاً للمقررات السمادية المقررة للمحاصيل الزراعية.



وأكد التقرير، تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالإدارة المركزية لشئون المديريات لتلقى البيانات من المحافظات، واستقبال الشكاوى وأى عقبات قد تواجه المنظومة والعرض على اللجنة التنسيقية للأسمدة أولاً بأول لحلها لضمان التوزيع العادل للأسمدة ووصول الأسمدة المدعمة إلى مستحقيها ومنع تسربها إلى السوق السوداء.